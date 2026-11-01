Quiebra de World Center of Baby deja caos en gestación subrogada global

La quiebra de World Center of Baby en febrero de 2026 sumió a padres e intérpretes en caos financiero. Expertos denuncian vulnerabilidades regulatorias.

En febrero de 2026, la agencia comercial de gestación subrogada World Center of Baby anunció su declaración de quiebra en Estados Unidos, desencadenando un caos internacional que afectó profundamente a cientos de familias. Este evento, investigado por un equipo periodístico liderado por la Organización para la Investigación y el Periodismo Criminosa ( OCCRP), expuso las vulnerabilidades estructurales de una industria operando en la sombra de regulaciones transnacionales fragmentadas.

Caos financiero y vulnerabilidad legal

El colapso de la entidad, registrada en Florida bajo el nombre de World Center Group Corp, dejó a padres de intención y madres gestantes sin apoyo institucional ni recursos económicos. La opacidad sobre la propiedad real y la estructura corporativa de la agencia plantea interrogantes fundamentales sobre la responsabilidad empresarial y el sufrimiento humano generado por su desmoronamiento operativo.

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Con servicios anunciados en Ucrania, Albania, Georgia, Chipre y México, la agencia se presentaba como una solución integral para coordinar procesos médicos y legales complejos. Sin embargo, la falta de transparencia sobre quiénes eran los propietarios reales y qué provocó el fracaso financiero convierte este caso en un ejemplo crítico de los riesgos inherentes a la subrogación comercial no regulada.

Víctimas de pérdidas económicas significativas

Los reporteros hablaron con seis parejas y dos padres solteros que afirmaron haber sufrido pérdidas económicas de decenas de miles de dólares debido al cierre repentino. Para muchas de estas familias, el incidente significó el fin definitivo de su sueño de convertirse en padres, mientras que otras enfrentaron la dificultad de recuperar el dinero invertido en procesos médicos costosos.

Las madres gestantes, que dependían de los pagos mensuales, la cobertura médica y el pago final acordado, quedaron sin ingresos desde noviembre de 2025. Seis madres gestantes y la familia de otra confirmaron a los investigadores que la agencia cesó las transferencias financieras, dejando a mujeres en medio de tratamientos de fertilidad o embarazadas en situaciones de extrema precariedad económica.

Investigaciones y muertes vinculadas al caso

La gravedad de la situación se agrava con la muerte de una joven madre gestante ucraniana en Albania, semanas después de que se anunciara la quiebra. Esta mujer llevaba en su vientre al hijo de un padre de intención residente en el Reino Unido. Su familia expresó dudas sobre la supervisión médica recibida mientras la agencia se desmoronaba, lo que llevó a los fiscales albaneses a abrir una investigación formal sobre las circunstancias de su deceso.

Aunque no está claro el número total de madres afectadas, una ex empleada reveló que en una sola semana de diciembre de 2025, siete mujeres dieron a luz en México sin recibir su compensación financiera acordada. Estos casos sugieren que los informes actuales representan solo la punta del iceberg de un problema sistémico más amplio dentro de la industria.

Historias humanas de sufrimiento y desesperación

Una pareja brasileña y la madre gestante ucraniana que llevó a sus gemelos a término enfrentaron una crisis similar. Los miles de euros pagados por la pareja nunca llegaron a la madre gestante, lo que obligó a los padres a quedarse varados durante un mes en Ucrania, un país en estado de guerra. Para poder llevarse a sus hijos, la madre gestante solicitó préstamos a su familia, quien cubrió los pagos pendientes para que ella pudiera cederlos legalmente.

Otro caso documentado involucra a una pareja del Reino Unido que pagó cuotas por adelantado semanas antes del anuncio de quiebra. A pesar de no haber avanzado el proceso hacia el nacimiento, nunca recuperaron su dinero. Estos ejemplos ilustran la falta de protección legal para los participantes en contratos que a menudo carecen de marcos regulatorios coherentes y seguros financieros garantizados.

Expertos alertan sobre fallos regulatorios

Expertos jurídicos afirman que el caso pone de relieve las vulnerabilidades crónicas de la industria global de la gestación subrogada comercial. La ausencia de una regulación coherente y las complejidades legales que surgen de acuerdos transnacionales dejan a las partes más vulnerables sin recursos efectivos en caso de impago o abandono por parte de las agencias intermediarias.

La investigación de Ambra Montanari, Beatrice Petrella, Mariia Horban, Kevin G. Hall, Xhesika Tollia y Kelly Bloss destaca la necesidad urgente de establecer estándares internacionales. Sin ellos, las familias continuarán expuestas a riesgos financieros y emocionales graves, mientras las agencias operan con una responsabilidad corporativa difusa y una supervisión estatal insuficiente.

La comunidad internacional debe prestar atención a estos casos para evitar que la comercialización de la reproducción humana continúe siendo un campo de juego sin reglas claras. La transparencia en la propiedad y las operaciones financieras de estas agencias es fundamental para proteger los derechos de todas las partes involucradas en estos procesos delicados.