Quiebre institucional en Radio UG tras renuncia de cuatro miembros del Consejo Ciudadano

Cuatro de cinco consejeros renunciaron en la Universidad de Guanajuato por falta de normativa y diálogo, dejando paralizada la institución emisora.

La Universidad de Guanajuato enfrenta una crisis de gobernanza en su servicio de comunicación pública tras la renuncia de cuatro de los cinco integrantes del Consejo Ciudadano de Radio UG. Este evento crítico, oficializado durante la sesión ordinaria del 28 de octubre, ha provocado la inhabilitación legal del órgano de vigilancia, impidiendo que la instancia pueda sesionar o tomar decisiones operativas futuras.

Causas de la ruptura institucional

La decisión de los consejeros renunciantes no fue impulsiva, sino el resultado de una acumulación de frustraciones documentadas en las actas oficiales del cuerpo colegiado. Los miembros expresaron su profunda preocupación por la incapacidad crónica de interlocución de la universidad, identificando una falta total de respuesta institucional ante sus planteamientos.

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Además, los exconsejeros argumentaron que la conveniencia de mantenerse en el cargo se volvía insostenible debido a la ausencia de una normativa clara y a la falta de un proyecto editorial operativo. Consideraron que la emisora no ofrecía pertinencia social ni educativa, valores fundamentales que justifican el uso de recursos públicos por parte de una institución de este tipo.

Función y vacío de poder actual

La función básica del Consejo Ciudadano en Radio UG es la de 'aconsejar' a los directivos sobre los mejores y más adecuados contenidos de la programación de la radiodifusora. Este rol busca atender el compromiso social y los objetivos educativos y de promoción cultural, retribuyendo a la sociedad por los recursos que se ejercen a través de la radiodifusora y la institución educativa.

El expresidente de este órgano, Óscar Espinoza, enfatizó que el Consejo debería enlazar la actividad universitaria con el resto de la sociedad. El objetivo es establecer mediante la radio una programación que asegure a la ciudadanía conocer lo que se investiga y hablar de los temas que importan a la sociedad, un propósito que actualmente queda en suspenso.

Reformas internas y presión externa

En entrevista para Periódico Correo, Óscar Espinoza reveló que desde hace tiempo los directivos de la Universidad de Guanajuato buscaron por diversos medios quitarle poder de opinión al Consejo Ciudadano. Esta estrategia encontró una oportunidad concreta con la entrada en vigor de la nueva normativa federal, publicada en 2025.

La legislación nacional de 2025 ya no hace necesaria la existencia de un Consejo Ciudadano en las radiodifusoras públicas, una disposición que Óscar Espinoza interpretó como un movimiento estratégico. Afirmó que las nuevas disposiciones federales permitieron a la universidad hacer su propia reforma al interior para quitarle los dientes al Consejo, priorizando el control interno sobre la participación ciudadana.

Consecuencias y nuevo mecanismo

Los cuatro consejeros se describieron como ignorados, menospreciados, censurados y hasta rechazados por la administración universitaria, lo que precipitó su salida definitiva. Según informó Espinosa Méndez, la institución ha establecido un nuevo mecanismo para la conformación del cuerpo, que contempla únicamente tres consejeros en lugar de los cinco anteriores.

Esta nueva estructura implica restricciones significativas para los miembros: no podrán reelegirse ni una sola vez y solo podrán estar dos años en el puesto. Además, los integrantes deberán ser propuestos exclusivamente por el área de Comunicación Social y aprobados por la Rectoría General, lo que compromete seriamente su independencia.