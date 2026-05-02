Quintana Roo activa protocolo para atender a turistas afectados por el cese de Spirit Airlines

El gobierno de Quintana Roo implementa un plan de emergencia para mitigar el impacto del cierre de Spirit Airlines en los turistas varados en Cancún, mientras se buscan soluciones para garantizar la conectividad aérea y el bienestar de los visitantes.

Cancún , Quintana Roo . - Tras el anuncio del cese de operaciones de la aerolínea Spirit Airlines , el gobierno de Quintana Roo implementó un protocolo especial para atender a los turistas afectados, con el fin de mitigar los inconvenientes y asegurar su bienestar durante su visita.

En un comunicado oficial, la gobernadora Mara Lezama resaltó que el estado mantiene su operatividad normal en el resto de la conectividad aérea, así como en la atención y seguridad de los visitantes, trabajando en coordinación con las autoridades federales. La suspensión de Spirit Airlines ha generado un impacto considerable en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde la compañía operaba entre 50 y 60 vuelos semanales desde diversas ciudades de Estados Unidos, como Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Orlando, Fort Lauderdale, Boston y Baltimore.

Aeropuertos del Sureste (Asur) informó que, para este sábado, la aerolínea solo tenía programado un vuelo, el NKS 285, que debía llegar desde Detroit a las 9:00 horas para regresar a las 10:30 horas. Según fuentes del gobierno estatal, Spirit Airlines notificó a sus pasajeros mediante un correo electrónico, en el que les solicitó no presentarse en el aeropuerto, ya que no contaban con servicio de atención al cliente, y les garantizó el reembolso del costo de sus boletos.

Medios de comunicación estadounidenses señalaron que esta es la segunda quiebra de la empresa y la definitiva. El alto costo del combustible, derivado del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, habría sido la principal causa de la salida de esta aerolínea del mercado. Su cierre deja a miles de personas varadas en todo el mundo, además de 14,000 trabajadores sin empleo.

Mientras tanto, aerolíneas estadounidenses como JetBlue han lanzado una campaña promocional para vender boletos a los pasajeros afectados de Spirit, ofreciendo pasajes a partir de 99 dólares. Por su parte, el gobierno de Quintana Roo ha asegurado que se mantendrá en contacto constante con las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas para garantizar que los turistas puedan continuar con sus planes de viaje sin mayores contratiempos.

Además, se han habilitado líneas de atención y se ha reforzado la logística en los hoteles y puntos turísticos para brindar asistencia a quienes se hayan visto afectados por esta situación. La gobernadora Mara Lezama reiteró que Quintana Roo sigue siendo un destino seguro y atractivo para los visitantes, y que se están tomando todas las medidas necesarias para proteger su experiencia turística.

La situación ha generado preocupación en el sector turístico, ya que Spirit Airlines era una de las principales aerolíneas que operaban en la región, y su ausencia podría afectar la llegada de turistas en los próximos meses. Sin embargo, las autoridades han asegurado que se están explorando alternativas para cubrir la demanda y mantener el flujo de visitantes en la entidad.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la colaboración con otras aerolíneas para ofrecer vuelos adicionales y la promoción de paquetes turísticos con descuentos para incentivar la llegada de más viajeros





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