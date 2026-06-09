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Quintana Roo activa protocolos de emergencia tras sismo de magnitud 6.1 sin reportar daños

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Quintana Roo activa protocolos de emergencia tras sismo de magnitud 6.1 sin reportar daños
Sismo Quintana RooProtección CivilProtocolos Emergencia
📆6/9/2026 12:55 AM
📰LaCronicaDeHoy
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Tras un sismo de magnitud 6.1 perceptible en varios municipios, las autoridades de Quintana Roo activaron protocolos de emergencia y realizaron recorridos de verificación en edificios, escuelas y zonas turísticas, sin encontrar afectaciones. La gobernadora y protección civil hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y a evitar rumores.

Las autoridades de Quintana Roo realizaron recorridos de verificación en edificios públicos, escuelas, plazas comerciales y zonas estratégicas tras el sismo registrado el 8 de junio de 2026.

La gobernadora Mara Lezama informó que el movimiento telúrico alcanzó magnitud 6.1, con epicentro ubicado a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, y a aproximadamente 250 kilómetros de las costas de Quintana Roo, siéndose perceptible en diversos municipios del norte, centro y sur del estado. De inmediato, la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, activó los protocolos de emergencia y prevención en inmuebles públicos, centros comerciales, planteles educativos, áreas turísticas y otras instalaciones consideradas estratégicas.

Se procedió a evacuar edificios en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, retornando rápidamente a la normalidad tras confirmarse la ausencia de riesgos. Posteriormente, se efectuaron labores de supervisión y verificación en los once municipios de la entidad, con el objetivo de descartar posibles afectaciones a la infraestructura, servicios básicos o peligros para la población, sin reportarse daños materiales ni víctimas.

La Secretaría de Marina descartó cualquier riesgo de tsunami, manteniéndose las condiciones marítimas en parámetros normales. Los recorridos preventivos estuvieron a cargo de personal de la COEPROC junto con direcciones municipales de Protección Civil, cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, quienes mantuvieron monitoreos activos hasta descartar situaciones de riesgo. La respuesta ordenada y eficiente reflejó la importancia de la capacitación constante, la cultura de prevención y la participación ciudadana en emergencias.

La gobernadora llamó a la población a informarse únicamente por canales oficiales y a reportar emergencias al 911. El director de la COEPROC, Guillermo Núñez Leal, pidió evitar difundir rumores para prevenir confusiones y mantener la calma

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