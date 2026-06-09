Quintana Roo activa protocolos de emergencia tras sismo de magnitud 6.1 sin reportar daños

Tras un sismo de magnitud 6.1 perceptible en varios municipios, las autoridades de Quintana Roo activaron protocolos de emergencia y realizaron recorridos de verificación en edificios, escuelas y zonas turísticas, sin encontrar afectaciones. La gobernadora y protección civil hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y a evitar rumores.

Las autoridades de Quintana Roo realizaron recorridos de verificación en edificios públicos, escuelas, plazas comerciales y zonas estratégicas tras el sismo registrado el 8 de junio de 2026.

La gobernadora Mara Lezama informó que el movimiento telúrico alcanzó magnitud 6.1, con epicentro ubicado a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, y a aproximadamente 250 kilómetros de las costas de Quintana Roo, siéndose perceptible en diversos municipios del norte, centro y sur del estado. De inmediato, la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, activó los protocolos de emergencia y prevención en inmuebles públicos, centros comerciales, planteles educativos, áreas turísticas y otras instalaciones consideradas estratégicas.

Se procedió a evacuar edificios en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, retornando rápidamente a la normalidad tras confirmarse la ausencia de riesgos. Posteriormente, se efectuaron labores de supervisión y verificación en los once municipios de la entidad, con el objetivo de descartar posibles afectaciones a la infraestructura, servicios básicos o peligros para la población, sin reportarse daños materiales ni víctimas.

La Secretaría de Marina descartó cualquier riesgo de tsunami, manteniéndose las condiciones marítimas en parámetros normales. Los recorridos preventivos estuvieron a cargo de personal de la COEPROC junto con direcciones municipales de Protección Civil, cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, quienes mantuvieron monitoreos activos hasta descartar situaciones de riesgo. La respuesta ordenada y eficiente reflejó la importancia de la capacitación constante, la cultura de prevención y la participación ciudadana en emergencias.

La gobernadora llamó a la población a informarse únicamente por canales oficiales y a reportar emergencias al 911. El director de la COEPROC, Guillermo Núñez Leal, pidió evitar difundir rumores para prevenir confusiones y mantener la calma





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