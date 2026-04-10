Quintana Roo se destaca a nivel nacional con un crecimiento del 19.8% en su actividad industrial durante diciembre de 2025, según el IMAIEF. La gobernadora Mara Lezama impulsa la diversificación económica y fortalece la infraestructura, atrayendo inversión y generando empleos.

Quintana Roo experimentó un crecimiento mensual del 19.8% en diciembre de 2025, el más significativo a nivel nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este notable incremento, que se desprende del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa ( IMAIEF ), posiciona al estado como líder indiscutible en dinamismo industrial a tasa mensual.

El gobierno estatal, liderado por la gobernadora Mara Lezama, ha implementado una serie de políticas públicas diseñadas para fortalecer los sectores estratégicos y promover el desarrollo económico sostenible. Este éxito es el resultado de una estrategia integral que abarca la diversificación económica, el fortalecimiento de la infraestructura productiva y la creación de un entorno propicio para la inversión y la generación de empleo. La colaboración continua con la iniciativa privada, junto con el apoyo de proyectos estratégicos respaldados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido fundamental para acelerar el ritmo de crecimiento económico en la región. \El crecimiento sin precedentes en la actividad industrial de Quintana Roo es un claro reflejo de la confianza depositada por el sector empresarial en el estado. La apertura y consolidación de proyectos, especialmente en sectores clave como la construcción, la infraestructura y los servicios asociados, han impulsado este notable desempeño. La administración de Mara Lezama ha enfocado sus esfuerzos en la creación de un ecosistema favorable para las inversiones y la expansión de las empresas, lo que a su vez ha generado un impacto positivo en la creación de empleos y el bienestar de la población. La sinergia entre las autoridades estatales y la iniciativa privada ha sido crucial para alcanzar estos resultados, creando un ambiente de colaboración que promueve el desarrollo económico a largo plazo. \El IMAIEF, como herramienta estadística clave, proporciona una visión detallada del comportamiento de la actividad industrial en las entidades federativas, incluyendo sectores vitales como la construcción, la minería, la generación de energía eléctrica y las industrias manufactureras. Los datos de diciembre de 2025 demuestran la resiliencia y el dinamismo de la economía de Quintana Roo, superando significativamente a otros estados del país. Este crecimiento es un testimonio del compromiso del gobierno estatal con el desarrollo económico sostenible y su capacidad para atraer inversiones y crear oportunidades para sus ciudadanos. La diversificación económica, un pilar fundamental de la estrategia, ha permitido a Quintana Roo fortalecerse en diversos sectores, reduciendo su dependencia de una sola industria y aumentando su capacidad de adaptación a los cambios del mercado. La gobernadora Mara Lezama ha consolidado su liderazgo industrial a través de una gestión eficiente y una visión de futuro que prioriza el crecimiento económico y el bienestar social





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