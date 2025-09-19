Quintana Roo realiza simulacro histórico de protección civil con participación masiva

El estado de Quintana Roo llevó a cabo un simulacro de protección civil el 19 de septiembre de 2025, con una participación récord de más de 130 mil personas. El ejercicio, que simuló una explosión en un centro comercial, puso a prueba los protocolos de evacuación y la coordinación de los cuerpos de emergencia. Se destacó la emisión de alertas masivas a través del sistema de telefonía celular.

El gobierno estatal ha anunciado que la reciente jornada de simulacro, celebrada el 19 de septiembre de 2025, representa un hito histórico en los esfuerzos de prevención y protección civil para los ciudadanos de Quintana Roo . Esta iniciativa, que involucró a más de 130 mil participantes, incluyendo personal de diversas instancias gubernamentales y ciudadanos, buscó fortalecer la cultura de la prevención ante emergencias y desastres naturales.

El simulacro se desarrolló en la Plaza Malecón Las Américas y se basó en un escenario hipotético de explosión al interior de un centro comercial, lo que requirió la implementación de protocolos de evacuación y la coordinación de diferentes cuerpos de emergencia. La Gobernadora del estado destacó la importancia de este tipo de ejercicios, especialmente considerando la vulnerabilidad de Quintana Roo ante fenómenos como huracanes y otros eventos climáticos extremos.\El simulacro nacional, denominado Segundo Simulacro Nacional de Protección Civil 2025, involucró la activación de diversos recursos y la participación de un amplio espectro de la sociedad. Se destacó la emisión, por primera vez, de una notificación masiva a más de 80 millones de usuarios de telefonía celular a través del Sistema de Alertamiento Masivo. Esta innovadora herramienta tecnológica representa un avance significativo en la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, permitiendo la rápida difusión de alertas y la comunicación efectiva con la población. La Gobernadora enfatizó que este mecanismo, en el futuro, facilitará la llegada inmediata de alertas a todos los dispositivos móviles en zonas vulnerables ante cualquier fenómeno natural, lo que permitirá una reacción más rápida y eficiente por parte de la población. Además, el ejercicio puso a prueba la coordinación entre brigadas de la plaza comercial, bomberos, paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y personal de emergencias médicas, asegurando una respuesta integral.\La participación activa de la sociedad y la coordinación efectiva de los cuerpos de emergencia fueron elementos clave en el éxito del simulacro. El evento contó con la presencia de destacadas figuras políticas y funcionales, incluyendo a la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el Secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Julio César Gómez Torres; el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Fidel Mondragón Rivero, Comandante de la 34 Zona Militar; Carlos Flavio Rosado, secretario de Salud de Quintana Roo; Guillermo Núñez Leal, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, y Pablo Gutiérrez Fernández, secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez. La Gobernadora subrayó que este tipo de simulacros son fundamentales para fomentar la organización, disciplina y unidad entre los ciudadanos, y que son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de la población ante cualquier eventualidad. La implementación de estos ejercicios continuará fortaleciendo la cultura de prevención en Quintana Roo, preparando a la comunidad para afrontar de manera efectiva los desafíos que plantean los fenómenos naturales y otras situaciones de emergencia





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Simulacro Quintana Roo Protección Civil Emergencia Huracanes

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Investigado por peculado, Mauricio Góngora es candidato a la gubernatura de Quintana RooEl excandidato priista a la gubernatura por Quintana Roo volvió a ser destapado tempranamente para los comicios de 2027

Leer más »

Investigado por peculado, Mauricio Góngora es 'destapado' para la gubernatura de Quintana RooEl excandidato priista a la gubernatura por Quintana Roo volvió a ser destapado tempranamente para los comicios de 2027

Leer más »

Macrosimulacro 2025: Cuáles son las señales de protección civil y qué significanSimulacro Nacional 2025

Leer más »

Segundo-Simulacro-Nacional-2025-a-que-hora-sonará-la-alarma-hoy-19-de-septiembreConoce todos los detalles del Segundo Simulacro Nacional 2025 que ocurrirá este 19 de septiembre 2025.

Leer más »

Simulacro Nacional 2025: Suena Alerta Sísmica este 19 de Septiembre del 2025Cultura de Protección Civil

Leer más »

'¡Un bolillo!': Usuarios de redes reaccionan a alerta sísmica en teléfonos con MEMESCheca los mejores memes que dejó el segundo Simulacro Nacional 2025 este 19 de septiembre 2025.

Leer más »