Quintonil lidera la lista latina en The World's 50 Best Restaurants 2026

Quintonil se posiciona en el cuarto lugar mundial y como el mejor de Latinoamérica en la ceremonia 2026. México domina el ranking con seis restaurantes en el conteo global.

La ciudad de Lima, Perú, acogió la noche de la gala oficial para la entrega de los premios The World's 50 Best Restaurants 2026, un evento internacional que reconoce a las instituciones gastronómicas más destacadas del planeta. En esta edición específica, el restaurante Quintonil, con sede en la Ciudad de México, alcanzó el cuarto lugar global, consolidándose como la mejor propuesta culinaria de todo el continente americano y recibiendo el título exclusivo de The Best Restaurant in Latin America 2026.

El triunfo histórico de Quintonil en el ranking global

Quintonil no solo logró el cuarto puesto en la lista principal, sino que también fue reconocido con el premio The Best Restaurant in Latin America 2026, un hito que marca un antes y un después en la trayectoria de su equipo. El chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores, fundadores de la institución, emitieron un comunicado oficial a través de sus redes sociales para expresar su gratitud. En su mensaje, destacaron que el crecimiento del restaurante ha sido impulsado por las personas que lo han hecho suyo y que cada miembro ha dejado una huella en lo construido hasta el momento.

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La ubicación de Quintonil es en Newton 55, dentro de la colonia Polanco de la Ciudad de México, y ha estado operando desde su fundación en 2012. Desde sus inicios, la propuesta culinaria se ha caracterizado por el uso riguroso de ingredientes frescos y locales en sus preparaciones, lo que le ha permitido figurar consistentemente en las mejores listas gastronómicas tanto de México como del mundo. Además de su posición en este listado internacional, el establecimiento también se hizo acreedor a 2 estrellas por la Guía Michelin México en el mismo año.

La representatividad de México en el top 50 extendido

Aunque Quintonil fue el único restaurante mexicano en figurar en la lista principal de los mejores 50 restaurantes del mundo para la edición 2026, cinco establecimientos adicionales fueron reconocidos en la lista extendida que abarca del 51 al 100. Esta representación múltiple demuestra la diversidad y calidad de la oferta culinaria nacional que ha sido validada por los votantes internacionales en esta convocatoria.

En la posición 55 de esta lista extendida se encuentra Alcalde, del chef Paco Ruano, ubicado en Guadalajara. Le sigue Huniik, del chef Roberto Solís, en la posición 79, situado en Mérida. Arca, del chef José Luis Hinostroza, ocupa la posición 87 en Tulum. Rosetta, de la chef Elena Reygadas, se ubica en la posición 96 en la Ciudad de México. Finalmente, Fauna, de los chefs David Castro Hussong y Maribel Aldaco Silva, cierra la representación mexicana en la posición 99 en Valle de Guadalupe.

Próximos pasos y eventos gastronómicos en México

La celebración del éxito gastronómico mexicano continuará con un evento de gran importancia en el calendario internacional. La ceremonia 2026 de Latin America's 50 Best Restaurants se llevará a cabo en nuestro país el próximo 1 de diciembre en la ciudad de Guadalajara. Este evento servirá para coronar a los mejores restaurantes de la región y reforzará la posición de Guadalajara como un polo de atracción para la alta cocina.

Además del reconocimiento a los restaurantes, el sector gastronómico en México muestra un dinamismo notable en otros frentes, como la repostería artesanal y el comercio de souvenirs. En los aeropuertos del sureste mexicano, especialmente en las rutas que conectan Mérida con la Ciudad de México, es una postal cotidiana ver a los pasajeros abordar cargando cajas moradas o bolsas blancas. Este fenómeno está vinculado a la marca Tere Cazola, que se ha convertido en un ícono de identidad y afecto para los viajeros.

María Teresa Cazola, directora y fundadora de la marca, inició su empresa en 1985 elaborando pays de queso con manzana en su hogar. Con el paso del tiempo, la marca ha evolucionado para ofrecer más de un centenar de productos distribuidos en más de 100 sucursales en todo el país. El éxito de la marca en el traslado aéreo se basa en una producción activa 24/7 y entregas constantes que garantizan la frescura del producto en trayectos de hasta cinco horas, sin modificar las recetas originales con conservadores.

La digitalización también ha impactado la experiencia del consumidor. De acuerdo con datos de Uber Eats, el horario favorito de los comensales para pedir un postre de Tere Cazola es entre las 17:00 y las 20:00 horas. El domingo se ha consolidado como el día de la semana con mayor volumen de pedidos, coronándose como el rey de las reuniones familiares. Dentro del catálogo digital, los productos más solicitados son las Bolitas de queso, la rebanada de Tiramisú y la Rosca brioche de 10 porciones, reflejando la preferencia del consumidor moderno por la calidad y la tradición combinadas.