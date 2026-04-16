Río Blanco Mejora Entorno del Hospital IMSS-Bienestar: Inversión en Seguridad y Futura Ampliación

El Ayuntamiento de Río Blanco emprende un plan de rehabilitación integral en los alrededores del Hospital IMSS-Bienestar, incluyendo un puente peatonal, sanitarios públicos y alumbrado, con el fin de garantizar la seguridad de pacientes y visitantes. Se explora la gestión de fondos para una futura ampliación del nosocomio, que beneficia a más de 50 municipios de la región.

El municipio de Río Blanco se alista para una significativa mejora en la infraestructura y los servicios de su entorno, con un enfoque particular en las inmediaciones del Hospital del IMSS-Bienestar. El alcalde, José Antonio May González, anunció recientemente un ambicioso plan de acciones de rehabilitación diseñado para beneficiar a los numerosos ciudadanos que acuden a este centro médico, provenientes tanto de Río Blanco como de la vasta región de las Altas Montañas. Esta iniciativa subraya el compromiso de la administración local por elevar la calidad de vida y la seguridad de sus habitantes, reconociendo el papel crucial que juega el hospital en la atención de la salud de una amplia zona geográfica.

Dentro de las obras prioritarias que se proyectan, destaca la rehabilitación integral del puente peatonal ubicado estratégicamente cerca del hospital. Esta estructura, esencial para la movilidad segura de los usuarios, recibirá una intervención completa para garantizar su funcionalidad y durabilidad. Asimismo, se contempla la construcción de sanitarios públicos, una necesidad apremiante para los familiares de los pacientes que a menudo pasan largas horas en espera o acompañando a sus seres queridos. Esta medida busca ofrecer un espacio digno y cómodo, aliviando una de las incomodidades más comunes en estos entornos hospitalarios.

Complementando estas acciones, se llevará a cabo una importante mejora en el alumbrado público a lo largo del tramo del bulevar que circunda el hospital. Una iluminación adecuada es fundamental para prevenir incidentes, disuadir la delincuencia y generar un ambiente más seguro, especialmente durante las horas nocturnas, aumentando la tranquilidad de quienes transitan por la zona en cualquier momento del día o de la noche. El objetivo primordial de estas obras es, sin duda, brindar una mayor seguridad y comodidad a todos aquellos que utilizan las instalaciones del hospital o transitan por sus alrededores, convirtiendo un área de vital importancia para la salud regional en un espacio más accesible y seguro.

Más allá de las mejoras inmediatas, el alcalde May González también ha puesto la mira en el futuro crecimiento y la ampliación del Hospital IMSS-Bienestar. Se está explorando activamente la posibilidad de gestionar recursos adicionales ante diversas instancias gubernamentales y del sector privado. Esta gestión se orientaría a la adquisición de terrenos aledaños al nosocomio, con la visión de posibilitar una futura expansión que responda a la creciente demanda de servicios de salud en la región. No obstante, el alcalde reconoció la considerable magnitud de la inversión requerida para este proyecto de ampliación, la cual supera los 50 millones de pesos, una cifra que, admitió, está fuera del alcance inmediato de las finanzas del Ayuntamiento de Río Blanco.

Ante esta realidad, May González hizo un llamado vehemente a las autoridades estatales y federales, así como a los miembros de la Cámara de Diputados y a la iniciativa privada, para que analicen esta importante propuesta. La expansión del hospital no solo beneficiaría a los habitantes de Río Blanco, sino que tendría un impacto positivo y directo en la población de 56 municipios de la región de las Altas Montañas, fortaleciendo la red de atención médica en una zona donde el hospital ya desempeña un papel fundamental. Diariamente, el Hospital IMSS-Bienestar atiende a cientos de personas en consulta externa, hospitalización y urgencias, lo que subraya la urgencia y la importancia de contar con instalaciones adecuadas y con capacidad de crecimiento para responder a las necesidades de salud de una comunidad tan extensa y diversa. La visión del alcalde es clara: consolidar a Río Blanco como un punto estratégico para la atención médica regional, asegurando que los servicios de salud sean accesibles, seguros y de calidad para todos.





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