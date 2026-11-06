Ríos y Páez en Lucha de Beach para México en Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Karen Ríos y María José Páez representan a México en la lucha de playa en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras finalizar su preparación en Saly.

Las gladiadoras mexicanas Karen Ríos y María José Páez se encuentran preparadas para participar en la disciplina de lucha de playa durante los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Este evento internacional marcó un momento crucial para el deporte nacional, ya que ambas atletas buscan dejar una huella significativa en la competición.

Experiencia Internacional de Karen Ríos

Karen Ríos, originaria del estado de Oaxaca, llega a esta justa veraniega con un respaldo técnico y vital único dentro del equipo nacional. Su trayectoria se destaca por haber obtenido el estatus de la primera medallista mundial juvenil de México en esta específica disciplina. Este logro histórico fue concretado en el año 2025, durante el desarrollo de los campeonatos mundiales celebrados en Grecia.

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Tras alcanzar esa cima en el escenario griego, la luchadora expresó su satisfacción personal y sus objetivos para el presente torneo. En una entrevista oficial con el Comité Olímpico Mexicano, declaró que quería repetir su éxito anterior y consideraría eso una actuación excepcional. Su meta no se limita únicamente a los resultados inmediatos, sino que también proyecta un legado en una especialidad que gana adeptos mundialmente y en su tierra natal.

Preparación Competitiva de María José Páez

Por su parte, María José Páez aborda el compromiso con una convicción firme y una preparación sólida que le permite aspirar a resultados sobresalientes. La gladiadora ha enfocado su temporada reciente en acumular experiencia real de competición contra rivales de alto nivel internacional. Esta metodología le ha permitido afinar sus estrategias técnicas para los combates que se avecinan en Senegal.

Durante la temporada actual, la atleta ha participado en cinco intervenciones oficiales. El balance de sus participaciones incluye tres victorias contundentes y dos derrotas que servieron como aprendizaje estratégico. Páez afirmó sentirse altamente motivada para este torneo específico, asegurando que viene con todo el equipamiento mental y físico necesario para buscar el triunfo absoluto.

Fase de Adaptación y Sedes Oficiales

Ambas representantes nacionales culminaron recientemente sus sesiones de adaptación y entrenamiento en la sede oficial designada para el evento. Este proceso final fue clave para ajustar sus cuerpos y tácticas al clima y las condiciones específicas de la arena. Al finalizar esta etapa, se declararon listas para encarar los combates con la intensidad y el orgullo tricolor característicos.

La sede que acogió estos entrenamientos preparatorios permitió a las deportistas familiarizarse con los detalles logísticos del lugar. La confirmación de su estado físico y mental dio paso a la inminente llegada a la zona de competencia oficial. Ambas atletas demostraron una unidad y disciplina notorias durante este cierre de preparación en el país anfitrión.

Inicio de Competencias en Saly

Las competencias oficiales están programadas para iniciar este sábado en la sede de Saly. Este lugar servirá como el escenario donde se desarrollarán los primeros combates de la lucha de playa. La apertura del torneo marcará el momento en que las gladiadoras materialicen su preparación en el ring internacional.

La participación de Ríos y Páez representa una oportunidad única para consolidar el posicionamiento de México en esta disciplina emergente. El público internacional y local seguirá de cerca los enfrentamientos con la esperanza de ver repetir el éxito mundialista de Ríos y confirmar la solidez de Páez. El inicio en Saly define el rumbo de sus sueños olímpicos juveniles.