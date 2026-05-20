La edición 43 de la exposición del retail más importante de Latinoamérica se inauguró en Guadalajara con un número récord de participantes y asistencia, consolidándose como la más grande en la historia del encuentro comercial. Durante la inauguración del evento, el directivo destacó que la exposición registra cifras históricas en presencia de marcas y participación de proveedores, compradores y representación internacional.

La edición 43 de la exposición del retail más importante de Latinoamérica se inauguró en Guadalajara con una participación récord. Durante la inauguración del evento, el directivo destacó que la exposición registra cifras históricas en presencia de marcas y participación de proveedores, compradores y representación internacional.

En esta edición participan más de 1,600 proveedores con stands y pabellones, así como más de 50,000 marcas representadas dentro del piso de exhibición. El evento que se realiza hasta el próximo jueves 21 de mayo, también reúne a más de 2,500 compradores y compradores de las principales cadenas afiliadas a ANTAD, quienes acudirán con el objetivo de concretar transacciones y acuerdos comerciales.

La presencia internacional también alcanzó niveles históricos, ya que más de 70 países participan en la exposición y 26 embajadas cuentan con presencia mediante pabellones o stands comerciales. Además, la exposición se ha convertido en una plataforma clave para pequeñas y medianas empresas mexicanas. En esta edición se prevé la participación de más de 1,500 empresas de fútbol y mayor gasto público que impulsará el consumo en 2026, según los analistas Cosío Barto.

ANTAD, que fue fundada hace 43 años por una docena de cadenas comerciales y actualmente agrupa a más de 125 cadenas nacionales de autoservicio, departamentales, conveniencia, farmacias y moda, opera más de 55,000 tiendas en aproximadamente 95% de los municipios del país y genera más de 920,000 empleos formales directos, de los cuales 56% corresponden a mujeres. La exposición también albergará una conferencia magistral en la que se destacará el papel protagónico del sector retail ante el evento deportivo más relevante del año





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eventos Internacionales: El Mundo Del Retail Edición 43 Récord En Participación Record Number Of Stands Maximo En Asistencia Importante Participación De Proveedores Compradores Y Representación Internacional Exhibicion Piso De Exhibición Con Más De 70 Países Participantes Y 26 Embaja Exposicion Como Plataforma Clave Para Pequeñas Importante Para Pequeñas Y Medianas Empresas M Exposicion Como Plataforma Clave Para Pequeñas Exposicion Como Plataforma Clave Para Pequeñas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rey de España asistirá al partido contra Uruguay en GuadalajaraEn la fase de grupos del Mundial, la Roja se enfrentará primero a la selección de Cabo Verde, después a la de Arabia Saudí y finalmente a la de Uruguay.

Read more »

Trágico choque en la autopista Tepic-GuadalajaraDos autobuses de turismo, un camión torton y un automóvil compacto se vieron involucrados en el accidente ocurrido en Magdalena, Jalisco; siete heridos fueron reportados graves

Read more »

Guadalajara: Semifinalistas en Copa MX, preparán tambieñ para los campeonatos mundialesEl equipo del Guadalajara, tecnicamente líder del informe para las peléculas y expetado favorito para el tórneo, despus de caer en las semifinales de la Copa MX ante Cruz Azul, a quí seguir? Algunos de sus jugadores estarán en el Mundial de la FIFA y la plantilla del Guadalajara podrês aumentar hasta 8 miembros.

Read more »

Arcángel se disculpa por decir que gracias a España hay escuelas en LatinoaméricaNo lo perdonan

Read more »