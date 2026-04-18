Raúl Asencio de baja por enterocolitis bacteriana

El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido diagnosticado con enterocolitis bacteriana tras una semana de malestar y hospitalización. El club emitió un comunicado confirmando la dolencia y su tratamiento en domicilio, sin precisar tiempo de baja, pero se estima que se perderá próximos encuentros de LaLiga. La enterocolitis es una inflamación intestinal con síntomas como diarrea, vómitos y fiebre, y puede tener diversas causas, incluyendo infecciones bacterianas.

La salud de Raúl Asencio , joven promesa del Real Madrid , ha sido motivo de gran preocupación en las últimas semanas. Lo que inicialmente se diagnosticó como una severa gastroenteritis, provocó una pérdida de cinco kilos y la ausencia del jugador en importantes encuentros, incluyendo el crucial duelo de vuelta ante el Bayern Múnich en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

La incertidumbre y el malestar persistieron, llevando a su hospitalización este sábado para someterse a estudios exhaustivos que permitieran determinar el origen de sus dolencias. Tras días de espera y preocupación por parte del club y la afición, finalmente se ha emitido un diagnóstico oficial.

El Real Madrid, a través de un conciso comunicado, ha informado que nuestro jugador Raúl Asencio ha sido diagnosticado con enterocolitis bacteriana, tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos de la entidad.

Actualmente, Asencio se encuentra en su domicilio, recibiendo el tratamiento adecuado y bajo observación médica, a la espera de su evolución. Si bien el club no ha especificado un tiempo estimado de baja, se presume que, dada la gravedad de la condición y el periodo de inactividad y entrenamiento que ha enfrentado, su regreso a las canchas no será inmediato.

Se anticipa que no estará disponible para el próximo encuentro contra el Alavés, correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga, programado para el martes 21 de abril. El último partido en el que Asencio participó fue el 10 de abril, frente al Girona. En dicho encuentro, disputó los noventa minutos completos en el empate a un gol registrado en el Estadio Santiago Bernabéu, un partido en el que demostró su compromiso y calidad antes de que la enfermedad hiciera mella en su salud.

La enterocolitis bacteriana es una afección que, según información de my.clevelandclinic.org, implica la inflamación de todo el intestino, combinando la enteritis (inflamación del intestino delgado) con la colitis (inflamación del intestino grueso). Esta condición puede manifestarse de forma más severa cuando afecta a ambos segmentos intestinales, y es especialmente preocupante en individuos con sistemas inmunológicos comprometidos, como los bebés. Los síntomas comunes de esta enfermedad incluyen diarrea, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, fiebre y fatiga. Las causas subyacentes pueden ser diversas, abarcando desde infecciones virales como la gastroenteritis, hasta infecciones parasitarias como la giardiasis, y por supuesto, infecciones bacterianas que frecuentemente se relacionan con intoxicaciones alimentarias.

La recuperación de Asencio es ahora la máxima prioridad para el Real Madrid, quien confía en que el joven talento pueda superar esta dolencia y regresar pronto a su mejor forma física para contribuir al equipo en lo que resta de temporada. La atención mediática y la preocupación de los seguidores del club se centran ahora en seguir de cerca su progreso y desearle una pronta y completa recuperación.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de la salud de los deportistas de élite, quienes a pesar de su exigente preparación física, no están exentos de sufrir enfermedades que pueden afectar significativamente su rendimiento y su trayectoria. El cuerpo médico del Real Madrid desplegará todos sus recursos para garantizar el bienestar de Raúl Asencio y facilitar su vuelta al césped en las mejores condiciones posibles.

La enterocolitis, en sus diversas formas, requiere un manejo cuidadoso y un seguimiento riguroso, especialmente cuando se trata de un atleta profesional. La ausencia de Asencio, aunque temporal, representa un desafío para las estrategias del equipo, que confiaba en su aporte en el tramo decisivo de la temporada. Sin embargo, la prioridad absoluta es su recuperación.

La comunidad futbolística en general se une al deseo de pronta mejoría para el jugador merengue, esperando verlo pronto de vuelta en los terrenos de juego, exhibiendo el talento que lo ha llevado a destacar en las filas del Real Madrid. La situación subraya la fragilidad del cuerpo humano, incluso en atletas de élite, y la importancia de un diagnóstico certero y un tratamiento oportuno.

El club, por su parte, ha mostrado un compromiso inquebrantable con la salud de sus jugadores, brindando el apoyo necesario para enfrentar esta adversidad. La evolución de Raúl Asencio será monitorizada de cerca, y se espera que pronto se tengan noticias más alentadoras sobre su estado de salud y su posible regreso a la actividad deportiva.





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