Raúl Jiménez dedica su primer gol en un Mundial a su padre fallecido en emotivo homenaje

El delantero mexicano anotó el segundo tanto de la Selección en el partido inaugural del Mundial 2026 y lo dedicó a su padre, Raúl Jiménez Vega, quien falleció en marzo de 2026 tras problemas de salud. El gesto, que incluyó alzar los brazos al cielo y formar un corazón con las manos, conmovió a la afición y destacó el papel fundamental del padre en la carrera y recuperación del jugador.

El delantero mexicano Raúl Jiménez anotó el segundo gol de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026 , un tanto que dedicó emocionalmente a su padre, Raúl Jiménez Vega, fallecido el 11 de marzo de 2026 a los 62 años.

El jugador levantó los brazos al cielo y formó un corazón con sus manos en un homenaje visiblemente conmovedor que captó la atención de todo el país. La muerte de su padre ocurrió tras enfrentar diversos problemas de salud que se agravaron en los últimos meses, y para Jiménez significó la pérdida de una de las figuras más importantes en su desarrollo tanto personal como profesional.

Raúl Jiménez Vega, aunque sin un cargo formal en la carrera de su hijo, fue considerado su principal consejero y apoyo emocional a lo largo de toda su trayectoria. Su presencia resultó fundamental durante uno de los momentos más críticos en la vida del futbolista: en noviembre de 2020, cuando sufrió una fractura de cráneo tras un fuerte choque con el defensor brasileño.

En ese entonces, médicos y especialistas advirtieron sobre la complejidad de la recuperación, pero su padre estuvo a su lado de manera incondicional durante todo el proceso de rehabilitación. A pesar de que la lesión puso en duda su continuidad en el futbol profesional, Jiménez logró recuperarse, volver a las canchas y recuperar el nivel que lo consolidó nuevamente como referente del fútbol mexicano y de la selección nacional.

Años antes, tanto el delantero como su padre habían convertido la anotación de un gol en un Mundial en una meta compartida. En una entrevista durante la Copa Oro 2025, Raúl Jiménez Vega expresó públicamente su deseo de ver a su hijo marcar en una Copa del Mundo, un sueño que quedó profundamente grabado en la memoria del jugador.

La oportunidad se presentó en el partido inaugural del Mundial 2026, cuando, tras el primer gol de México, Jiménez concretó el segundo tanto del encuentro, asegurando el triunfo del equipo. Además de ser su primer gol en una Copa del Mundo, esta anotación le permitió alcanzar los 47 goles con la Selección Mexicana, superando la marca histórica que poseía previamente.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, la celebración se centró en el aspecto emocional: visiblemente conmovido, el jugador señaló hacia la tribuna donde estaba su familia, formó un corazón con sus manos y luego alzó ambos brazos al cielo en un gesto de homenaje póstumo. Este momento se consolidó como uno de los más emotivos del torneo, representando no solo un logro deportivo, sino también el cierre de un capítulo significativo en la trayectoria de Jiménez, quien demostró una vez más su resiliencia tras superar adversidades y honorar la memoria de su padre frente al mundo





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