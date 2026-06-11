Raúl Jiménez, delantero mexicano clave en la Premier League, buscará marcar diferencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Raúl Jiménez, uno de los delanteros mexicanos más importantes de la última década, continúa siendo una figura clave en la Premier League con Wolverhampton. Aunque actualmente está tasado en 3 millones de euros, su valor de mercado ha alcanzado los 50 millones de euros tras su éxito en la Premier League. El delantero mexicano buscará que su experiencia y capacidad goleadora vuelvan a marcar diferencia para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que TV Azteca transmitirá en vivo y gratuito.
Raúl Jiménez , uno de los delanteros mexicanos más importantes de la última década, continúa siendo una figura clave en la Premier League con Wolverhampton . Aunque actualmente está tasado en 3 millones de euros, su valor de mercado ha alcanzado los 50 millones de euros tras su éxito en la Premier League .
El delantero mexicano buscará que su experiencia y capacidad goleadora vuelvan a marcar diferencia para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que TV Azteca transmitirá en vivo y gratuito. Además, podrás disfrutar de los mejores 32 partidos de la Copa Mundial, incluyendo la gran final, en la señal de TV Azteca Deportes
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