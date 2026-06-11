Raúl Jiménez hace historia en el Mundial 2026 con un gol decisivo ante Sudáfrica

El delantero mexicano rompe su sequía goleadora en las Copas del Mundo y empata con Jared Borgetti como uno de los máximos anotadores históricos de la Selección.

El inicio del Mundial 2026 ha representado mucho más que la simple inauguración de un torneo deportivo; ha sido el escenario de una redención personal que quedará grabada en los anales del fútbol mexicano.

En el imponente Estadio Ciudad de México, donde la atmósfera era eléctrica y la expectativa alcanzaba niveles sofocantes, la Selección Mexicana se enfrentó a un aguerrido equipo de Sudáfrica en un duelo que prometía emociones fuertes desde el primer pitazo. Para el delantero Raúl Jiménez, este encuentro no era solo un partido más en su carrera profesional, sino la oportunidad definitiva de cerrar un ciclo de frustraciones y anhelos que se habían prolongado a lo largo de tres ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

La presión era tangible, pero la determinación del atacante se mantuvo intacta durante los noventa minutos de juego. El momento cumbre llegó al minuto sesenta y siete, cuando el destino pareció alinearse para premiar la perseverancia del nueve mexicano. Tras una construcción de juego fluida y una presión asfixiante sobre la defensa sudafricana, Roberto Alvarado ejecutó un centro preciso y quirúrgico que atravesó el área pequeña con una trayectoria perfecta.

Raúl Jiménez, demostrando un sentido de ubicación impecable y una potencia física recuperada, se elevó sobre sus marcadores para conectar un cabezazo contundente que dejó sin opciones al guardameta rival. El balón besó la red, desatando una explosión de júbilo que estremeció los cimientos del estadio y que fue sentida en cada rincón del país.

Este segundo gol para el Tri no solo aseguró una ventaja cómoda en el marcador, sino que significó la liberación de una carga emocional que el jugador había cargado durante años. La celebración de Jiménez fue un poema a la resiliencia. Al mirar hacia el cielo con los ojos empañados, el delantero no solo festejaba un tanto, sino que agradecía el camino recorrido, lleno de lesiones complicadas y dudas externas.

Su regreso reciente a los Wolves había sido el preludio de una recuperación física y mental que ahora culminaba en el escenario más prestigioso del planeta. El gesto cargado de emoción reflejó la lucha interna de un deportista que se negó a rendirse a pesar de las adversidades.

Para los aficionados, ver a Jiménez finalmente estrenarse como goleador en un Mundial fue un recordatorio de que la persistencia tarde o temprano rinde sus frutos, convirtiendo la espera en un triunfo dulce y satisfactorio. Más allá de la alegría inmediata, este gol tiene una connotación estadística que lo eleva al panteón de los grandes.

Con esta anotación, Raúl Jiménez alcanzó la cifra de cuarenta y seis goles con la camiseta de la selección nacional, empatando así la marca legendaria de Jared Borgetti. Convertirse en el segundo máximo goleador histórico de México es un logro que trasciende el resultado de un solo partido; es la consolidación de una era y el reconocimiento a una trayectoria marcada por la entrega total.

El empate con Borgetti coloca a Jiménez en una posición privilegiada, otorgándole la posibilidad de luchar por el trono absoluto de los anotadores del Tri en las siguientes fases del torneo. El impacto de este resultado se extiende a todo el grupo. La confianza generada por el gol de su referente ofensivo ha inyectado un nuevo vigor al equipo, creando una sinergia positiva entre los jugadores jóvenes y los veteranos.

La victoria ante Sudáfrica marca un punto de partida optimista para México en su propia casa, donde el apoyo masivo de la afición se convierte en el jugador número doce. El camino hacia las rondas finales del Mundial 2026 comienza con la satisfacción de saber que sus figuras están en el momento adecuado y que el hambre de gloria sigue más viva que nunca.

La historia de Jiménez es ahora la historia de todo un equipo que busca escribir una página dorada en su propia tierra, impulsado por la fe y la capacidad de superar cualquier obstáculo





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