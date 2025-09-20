Raúl Jiménez Suplente en la Victoria del Fulham Contra el Brentford

El delantero mexicano Raúl Jiménez continúa en el banquillo del Fulham, mientras su equipo logra una importante victoria contra el Brentford en la Premier League. El partido, lleno de emociones, vio al Fulham remontar un marcador adverso y asegurar los tres puntos, ascendiendo en la tabla de clasificación.

El delantero mexicano Raúl Jiménez continuó su suplencia en el Fulham por tercer partido consecutivo, en una victoria crucial contra el Brentford con un marcador final de 3-1. A pesar de haber anotado un gol para la selección mexicana en un reciente amistoso contra Corea del Sur durante el parón internacional, su participación en el terreno de juego con el Fulham ha sido limitada.

En el partido contra el Leeds United, solo jugó siete minutos, y en el triunfo más reciente contra el Brentford, apenas diez minutos. Esta situación resalta un periodo desafiante para el delantero, quien busca recuperar su lugar en el once inicial del equipo londinense. El entrenador, Marco Silva, parece estar priorizando a otros jugadores en este momento, lo que ha llevado a una competencia interna intensa por la titularidad. La afición y los medios de comunicación han expresado diferentes opiniones sobre esta situación, generando debate sobre el rendimiento de Jiménez y su adaptación al esquema táctico del equipo.\El partido contra el Brentford fue un encuentro lleno de emociones y giros inesperados. El Brentford se adelantó en el marcador con un gol de Mikkel Damsgaard, pero el Fulham respondió rápidamente. En un lapso de apenas dos minutos, el Fulham logró darle la vuelta al resultado. Alex Iwobi, tras una jugada donde la defensa del Brentford mostró debilidades, empató el partido. Posteriormente, Iwobi asistió a Harry Wilson, quien con una definición precisa puso al Fulham por delante. Este cambio de ritmo fue crucial para el equipo, demostrando su capacidad de reaccionar bajo presión y aprovechar las oportunidades. En la segunda parte, la ventaja del Fulham se amplió gracias a un autogol del defensa del Brentford, Ethan Pinnock, quien, de manera infortunada, anotó en propia puerta. Un gol de Rodrigo Muñiz, el delantero que actualmente está por delante de Jiménez en la consideración del entrenador, fue anulado debido a una falta sobre Nathan Collins, jugador del Brentford, que incluso sufrió una herida que requirió atención médica. El VAR intervino para revisar la jugada, confirmando la decisión del árbitro. Este resultado refleja la competitividad de la Premier League y la importancia de cada partido en la lucha por los primeros puestos de la tabla.\La victoria del Fulham representa un impulso significativo para el equipo en la clasificación. Con este triunfo, el Fulham asciende hasta la séptima posición, sumando ocho puntos en la tabla general. Este logro es especialmente relevante considerando el rendimiento del equipo en las últimas semanas y la necesidad de sumar puntos para consolidarse en la parte alta de la tabla. Por otro lado, el Brentford, a pesar de haber avanzado en la Copa de la Liga, se encuentra en una situación más delicada en la liga, ocupando la decimoséptima posición con solo cuatro puntos de quince posibles. El Brentford necesita urgentemente mejorar su rendimiento para evitar problemas en la clasificación. La temporada es larga, pero la diferencia de puntos entre ambos equipos y la necesidad de ambos de sumar, indica la importancia de cada partido en la búsqueda de sus respectivos objetivos. El rendimiento del Fulham, combinado con la situación del Brentford, ofrece un panorama emocionante para los próximos encuentros de ambos clubes. La afición del Fulham espera que el equipo mantenga esta dinámica de victorias, mientras que la del Brentford busca una reacción que les permita escalar posiciones en la tabla





