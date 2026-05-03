Raúl Morón Afianza Liderazgo en Michoacán con Amplio Apoyo Social y Político

El senador de Morena, Raúl Morón, recibió un fuerte respaldo de diversos sectores de la sociedad michoacana y figuras políticas en la Convención “Diálogos por la Unidad, Voces Sociales y Legislativas”, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una demostración contundente de respaldo político y social, el senador de Morena , Raúl Morón , consolidó su liderazgo en la Convención Michoacana “Diálogos por la Unidad, Voces Sociales y Legislativas”.

El evento, celebrado recientemente, evidenció un amplio apoyo transversal proveniente de diversos sectores de la sociedad michoacana, incluyendo representantes de Mujeres, Jóvenes, el sector Educativo, Salud, organizaciones Sindicales, Empresariales, Agroalimentarias, comunidades Indígenas, migrantes, el ámbito Deportivo, personas con Discapacidad y la comunidad en general. Esta convergencia de apoyos se complementó con la presencia significativa de senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales y figuras prominentes del panorama político estatal, provenientes de todas las regiones de Michoacán.

La convención no solo sirvió como plataforma para reafirmar el apoyo a Morón, sino también como un espacio de diálogo constructivo donde cada sector expresó su visión sobre el futuro deseado para el estado, enfatizando la búsqueda de un Michoacán caracterizado por el bienestar social, la paz y la justicia. Los participantes coincidieron en reconocer en el senador Morón un perfil comprometido con el servicio público, dotado de la experiencia y la capacidad necesarias para abordar los desafíos que enfrenta la entidad.

El senador Morón, visiblemente agradecido por el respaldo recibido, enfatizó el papel crucial que Michoacán y su gente han desempeñado históricamente en la defensa de los valores fundamentales de la nación: la justicia, la verdad y, sobre todo, la soberanía nacional. En un discurso apasionado, instó a sus seguidores y a la ciudadanía en general a unirse en el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la importancia de fortalecer la Cuarta Transformación y de salvaguardar a México de cualquier intento de injerencia externa.

Morón reafirmó su convicción de que el poder reside en el pueblo y que es el pueblo quien debe ejercerlo plenamente, rechazando cualquier forma de imposición o manipulación por parte de fuerzas extranjeras. La convención se convirtió en un manifiesto de unidad y determinación para construir un Michoacán más justo, próspero y soberano, donde los intereses del pueblo estén por encima de cualquier otra consideración.

La diversidad de voces presentes en el evento reflejó la riqueza y la complejidad de la sociedad michoacana, así como la necesidad de construir un proyecto político inclusivo que represente a todos sus habitantes. El senador Morón se comprometió a seguir trabajando incansablemente para hacer realidad las aspiraciones de la gente de Michoacán, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la construcción de un futuro mejor para todos.

La presencia de figuras destacadas del partido Morena y de otros sectores políticos añadió peso y relevancia a la convención. Entre los asistentes se encontraban Gerardo Fernández Noroña, Armando Ayala, Mariela Gutiérrez, Sasil De León, Guadalupe Chavira, Margarita Valdéz, José Cruz, Oscar Cantón, Francisco Chíguil, Luis Salazar, José Álvarez, Aníbal Ostoa, Miguel Ángel Yunes, Homero Davis, Manuel Huerta, Simey Olvera, Raquel Bonilla, y Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

También se sumaron al evento el diputado federal Leonel Godoy Rangel, legisladores locales y presidentes municipales, todos ellos expresando su apoyo incondicional a Raúl Morón y a su proyecto político. La amplia participación de líderes políticos de diferentes niveles de gobierno demuestra la creciente influencia y el liderazgo del senador Morón dentro del partido Morena y en el escenario político michoacano.

La convención no solo consolidó el apoyo a Morón, sino que también sentó las bases para una futura colaboración entre diferentes actores políticos y sociales en la construcción de un Michoacán más próspero y justo. La unidad demostrada en el evento es un mensaje claro a la oposición y un llamado a trabajar juntos por el bienestar de la gente de Michoacán.

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