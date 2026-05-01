Raúl Zúñiga se pierde la Liguilla con América por fractura de clavícula

El delantero colombiano Raúl Zúñiga sufre una fractura de clavícula y será baja para la Liguilla del América. Además, noticias sobre LPGA, Canelo Álvarez y el debate sobre la multipropiedad en la Liga MX.

Las Águilas del América han recibido un duro golpe previo al inicio de la Liguilla del Torneo Clausura 2026. Este jueves, el club confirmó la baja del delantero colombiano Raúl Zúñiga , conocido como 'La Pantera', debido a una fractura de clavícula izquierda.

El accidente ocurrió durante un entrenamiento en el Nido, donde el jugador colisionó con un compañero, lo que le provocó la lesión. De acuerdo con el comunicado oficial del Club América, Zúñiga fue intervenido quirúrgicamente con éxito, aunque su tiempo de recuperación dependerá de su evolución.

Esta baja se suma a las de Luis Ángel Malagón y Víctor Dávila, quienes también están fuera por lesiones, lo que representa un desafío importante para el equipo de cara a la fase decisiva del campeonato. La ausencia de Zúñiga, uno de los jugadores más destacados en la ofensiva del América, podría afectar significativamente el rendimiento del equipo en la Liguilla. Mientras tanto, los aficionados y expertos analizan cómo el técnico Fernando Ortiz ajustará su estrategia para compensar esta pérdida.

En otros temas deportivos, en el ámbito del golf, Brianna Do y Melanie Green lideran la primera ronda del torneo de la LPGA, mientras que las mexicanas Gaby López y Nelly Korda luchan por alcanzar la cima. Además, el boxeador Canelo Álvarez generó polémica al declarar que 'el pobre es pobre porque quiere', lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Por otro lado, Andrés Fassi, dirigente de Grupo Pachuca, defendió el modelo de multipropiedad en la Liga MX, argumentando que ha aportado valor al fútbol mexicano





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