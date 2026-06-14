El partido Nuevas Ideas obtuvo sus mejores resultados en casillas ubicadas en zonas rurales, donde se registró una votación atípica, en las elecciones para integrar el próximo Congreso del Estado en Coahuila.

Una radiografía electoral del voto en Coahuila deja ver contrastes en los resultados de las elecciones para integrar el próximo Congreso del Estado. El partido Nuevas Ideas , que a partir del próximo año recibirá el tercer presupuesto más alto entre las fuerzas política s de Coahuila , obtuvo sus mejores resultados en casillas ubicadas en zonas rurales , donde se registró una votación atípica .

Esta fuerza política fue impulsada originalmente por exintegrantes del extinto Partido Joven, entre ellos Édgar Puente y su hijo Orlando Puente. Tras la elección de 2017, dicho partido perdió su registro al no alcanzar la votación requerida y fue liquidado en medio de señalamientos y multas por presuntas irregularidades financieras.

De acuerdo con los registros del cómputo final, de las 50 casillas donde Nuevas Ideas obtuvo sus mejores resultados, al menos 38 se localizan en comunidades rurales y ejidales de la entidad. La votación, que osciló entre 68 y 251 sufragios por casilla, se concentró principalmente en ejidos del Distrito 7, con cabecera en Matamoros, donde se registró una participación considerada como atípica.

De esas 50 casillas, únicamente cuatro reportaron una participación inferior al promedio estatal de la elección, que alcanzó 51 por ciento. En este distrito, Nuevas Ideas postuló a Contreras Pacheco, quien fuera alcalde de Matamoros en la década de 1970 y exdiputado local en la 58 Legislatura por la vía plurinominal de la UDC, durante el gobierno de Humberto Moreira. Aunque surgió de corrientes opositoras, posteriormente fundó un partido considerado satélite del PRI.

Se trató del Partido Primero Coahuila, que perdió su registro en 2017 tras obtener resultados desfavorables en alianza con el PRI. Además, enfrentó observaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por la contratación de empresas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como Corporativo Luna Storm y ADMPT S.C. , por montos de 737 mil y 261 mil pesos, respectivamente, sin que existiera evidencia clara de los servicios prestados.

Entre los resultados obtenidos recientemente por Nuevas Ideas también destacan casillas donde los funcionarios electorales reportaron niveles de participación superiores al 100 por ciento respecto al listado nominal. Uno de estos casos se ubicó en las sección 0068 de Ramos Arizpe. Salvo las cuatro casillas con participación inferior al promedio, el resto registró niveles de votación de hasta 84 por ciento de la lista nominal.

Otro dato relevante es que Nuevas Ideas obtuvo resultados superiores a los del PRI -sin considerar su coalición- en algunas casillas, pese a que este último fue el partido ganador de la elección en la entidad. Según datos oficiales, en la casilla 0299 de Matamoros, Nuevas Ideas obtuvo 183 votos frente a 153 del PRI; en la sección 0356 consiguió 267 sufragios contra 251 del tricolor; y en la sección 0068 alcanzó 87 votos, mientras que el PRI obtuvo 63.

En todos los casos se consideran únicamente los votos individuales y no los emitidos en coalición. El distrito donde menor porcentaje de votación tuvo Nuevas Ideas fue el seis, con cabecera en Frontera, que coincide que fue donde mayor votación tuvo el Partido del Trabajo, de los partidos opositores en esta elección.

Asimismo, se destacó que el distrito donde menor votación se registró fue en el distrito 2, con cabecera en Piedras Negras, en donde no se tiene un gobierno del PRI ni de sus aliados. Aunque fue uno de los partidos que más tardó en transparentar sus gastos de campaña ante el sistema de fiscalización del INE, pese a haber reportado la inversión más baja entre los contendientes, será a partir de septiembre cuando se conozca el incremento de recursos que recibirá para financiar sus actividades ordinarias durante 2027





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