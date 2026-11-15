Rafa Márquez busca cero en portería ante Estados Unidos el 17 de noviembre

La Selección Mexicana, bajo la dirección de Rafael Márquez, enfrenta una crisis defensiva tras recibir 10 goles. El martes 17 buscará detener la racha negativa.

La Selección Mexicana ha iniciado una racha defensiva negativa bajo la nueva dirección técnica de Rafael Márquez, permitiendo un total de 10 goles en los cinco partidos disputados recientemente. Esta situación contrasta con la solidez mostrada durante el Mundial 2026, donde el equipo solo concedió tres goles, específicamente en la derrota de Octavos de Final ante Inglaterra.

Crisis defensiva en amistosos y Liga de Naciones

El estratega Rafael Márquez ha observado un aumento significativo en las anotaciones concedidas por su equipo en los encuentros más recientes. Durante los amistosos previos, la Selección Mexicana recibió una anotación por juego tanto ante Colombia como frente a Perú. Sin embargo, la situación se deterioró al enfrentar a Chile, donde el equipo permitió dos goles.

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La tendencia negativa se consolidó con la derrota ante los Estados Unidos, donde la portería mexicana recibió tres anotaciones. Este rendimiento ha generado preocupación en el cuerpo técnico, quienes deben analizar las causas detrás de esta vulnerabilidad ofensiva y defensiva en los últimos compromisos internacionales.

Reconocimiento de errores y exigencia interna

Tras la derrota ante Jamaica en la Liga de Naciones, Rafael Márquez asumió la responsabilidad de los resultados. El técnico reconoció que el equipo debe mejorar urgentemente, señalando que la línea defensiva es prácticamente la misma que participó en el Mundial 2026. Márquez afirmó que el grupo estuvo extraordinario en el torneo anterior, pero admitió que los contextos actuales son diferentes.

El director técnico强调了 que, aunque las circunstancias varían, no se pueden ignorar los errores recurrentes que están costando partidos y puntos a la Selección Mexicana. La exigencia interna es clara: el grupo debe evitar repetir las mismas faltas de concentración que han marcado los últimos cinco encuentros bajo su mandato.

Objetivo de cerrar el año sin recibir goles

El próximo martes 17 de noviembre, la Selección Mexicana buscará revertir esta tendencia negativa en el Estadio Azteca, también conocido como el Gigante de Acero. El enfrentamiento ante Estados Unidos en el marco de la Liga de Naciones representa una oportunidad crucial para que el equipo logre su primer portero invicto en la era de Rafael Márquez.

Esta fecha es clave para cerrar el año 2026 con cero goles en contra, marcando un punto de inflexión para la confianza del grupo. El rendimiento defensivo ante los vecinos del norte será el termómetro que medirá la efectividad de los ajustes técnicos aplicados por Rafa Márquez en las últimas semanas.