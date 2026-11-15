Rafa Márquez confiesa preocupación por México ante la derrota ante Jamaica

El técnico de la Selección Mexicana analiza los fallos defensivos y ofensivos tras perder 3-2 ante Jamaica en la Nations League. Conoce los detalles.

La derrota por 3-2 de la Selección Mexicana frente a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston ha generado una profunda reflexión interna en la dirección técnica. Rafa Márquez, estratega del equipo nacional, no ocultó su descontento con el rendimiento general del plantel durante la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El directivo reconoció abiertamente que le preocupa el accionar de toda la plantilla, señalando que la gestión de la crisis no se limita a una única posición táctica, sino que abarca la estructura completa del juego.

Crítica específica al lado izquierdo

Durante su conferencia de prensa posterior al partido, el Káiser de Michoacán hizo énfasis en las inconsistencias detectadas en la banda izquierda del campo. Jesús Gallardo, el experimentado lateral que operó en esa zona, fue citado como parte fundamental de la defensa que debió mejorar su precisión. Márquez admitió que el equipo se equivocó en ciertas fases defensivas clave, destacando que no estuvieron demasiado finos en ese sector específico, lo que permitió al rival explotar esa vulnerabilidad.

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La estrategia de control del balón también fue cuestionada por el técnico. El objetivo principal es que el equipo mantenga un nivel superior de consistencia, logrando conservar la posesión de manera más efectiva y evitando perder la pelota con tanta facilidad. Esta falta de solidez en la retención del esférico fue uno de los detonantes que permitieron a Jamaica ganar la iniciativa y marcar los goles que definieron el resultado adverso en territorio caribeño.

Falta de contundencia ofensiva

Más allá de los errores defensivos, la dirección técnica atribuyó una gran parte del tropiezo a la falta de definición de los jugadores ofensivos. Julián Quiñones, quien anotó desde el punto de penalti en el segundo tiempo, fue mencionado como un ejemplo de las oportunidades desperdiciadas. Márquez explicó que existen dos aspectos muy importantes a corregir, siendo la contundencia uno de los pilares fundamentales que faltó para cerrar el partido tempranamente.

El seleccionador detalló que si el equipo hubiera aprovechado las dos ocasiones claras de gol, especialmente en esos duelos uno contra uno, el resultado probablemente habría sido diferente. Esa capacidad de rematar con precisión habría restado confianza al rival desde el primer momento, evitando que Jamaica se sintiera cómoda en el campo y logrando revertir la dinámica del encuentro. Esta reflexión subraya la necesidad de mejorar la finalización bajo presión en los próximos compromisos internacionales.

Preparación para el duelo en Monterrey

La Selección Mexicana y Jamaica volverán a medir fuerzas el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey. Este encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf y representa una oportunidad crítica para que el equipo consiga la clasificación a las semifinales. El plantel buscará revertir el resultado de la ida aplicando las correcciones tácticas necesarias.

Este enfrentado marcará el retorno de la Selección a la capital de Nuevo León desde el 11 de octubre de 2018. En aquella ocasión, el Tricolor logró una victoria de 3-2 frente a Costa Rica en un cotejo amistoso celebrado en la cancha del Estadio Universitario. La ausencia de partidos en esa sede por casi seis años añade un contexto histórico significativo al próximo duelo, donde la afición local tendrá la oportunidad de apoyar al equipo en una fase decisiva.

El partido contra Jamaica será el último compromiso programado para este 2026 para la Selección Mexicana. Con este encuentro, el equipo cierra su año deportivo bajo la dirección de Rafa Márquez, quien inició su proceso de reconstrucción en septiembre. Este ciclo forma parte de la preparación hacia el Mundial 2030, marcando un punto de inflexión importante en la gestión técnica y deportiva del fútbol nacional en las próximas temporadas.