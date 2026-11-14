Rafa Márquez confirma 5 ausencias para México vs Jamaica el 14 de noviembre

La selección mexicana enfrentará a Jamaica el 14 de noviembre con cinco bajas obligatorias. David Medrano detalla quiénes no viajarán al duelo por los Cuartos de Final.

La selección de fútbol de México se prepara para su encuentro de ida de los Cuartos de Final ante Jamaica, programado para este sábado 14 de noviembre del 2026. El técnico de la Tricolor, Rafa Márquez, ha confirmado que cinco elementos de su plantilla no acompañarán al equipo durante esta serie clave del torneo. La decisión se debe estrictamente a los reglamentos de convocatoria que limitan el número de jugadores disponibles para el partido.

Lista de jugadores excluidos del elenco

El periodista deportivo David Medrano publicó en sus redes sociales el detalle oficial sobre quiénes no formarán parte del grupo viajero. Los futbolistas que deberán quedarse en la tribana y no tendrán participación en el juego son Armando León, Rodrigo Huescas, Obed Vargas, Violante y Andres Montaño. Medrano aclaró mediante un mensaje directo que estos cinco atletas no estarán ni siquiera en la banca de suplentes.

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Restricciones de convocatoria y plantilla

La razón principal de estas exclusiones reside en la normativa competitiva que establece un límite estricto de 23 futbolistas para cada partido oficial. Rafa Márquez optó por convocar a un total de 28 jugadores, superando en cinco unidades el cupo permitido para el día del enfrentamiento. Esta estrategia de ampliación de la lista permite tener más opciones tácticas, pero obliga a sacrinar a algunos de los convocados en cada fecha.

Rotaciones posibles en el segundo partido

Es probable que la dinámica se repita durante el juego de vuelta, aunque el técnico podría decidir realizar cambios en la composición del grupo. Si Márquez opta por rotar a algunos de los titulares o incluir nuevas caras en el XI inicial, es posible que otros jugadores sean los que terminen fuera de la lista de viaje. Esta flexibilidad en las convocatorias es común en etapas eliminatorias para gestionar la carga física del equipo.

Transmisión y comentarios del evento

El duelo entre Jamaica y México estará disponible para su visualización en vivo y de forma gratuita a través del canal Azteca 7. Además, los aficionados podrán seguir el desarrollo del partido mediante la aplicación móvil de Azteca Siete y la plataforma Azteca en Vivo, garantizando el acceso sin costo para todos los espectadores.

Equipo de narración y análisis técnico

La cobertura periodística del evento estará a cargo del equipo de TV Azteca Deportes. El bloque de comentario será liderado por Christian Martinoli, quien contará con el respaldo analítico de Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Warrior Guerrero y el propio David Medrano. Este grupo se encargará de brindar todos los detalles y perspectivas necesarias sobre el desempeño de la Tricolor en esta instancia de cuartos de final.