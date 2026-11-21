Tijuana asegura su pase a cuartos de final de la Liga MX 2026. Rafa Márquez solicita juegos amistosos para preparar el enfrentamiento contra la selección de Estados Unidos.

El técnico Rafa Márquez ha expresado la necesidad de que el Xolos de Tijuana dispute dos encuentros de preparación antes de enfrentar a la selección de Estados Unidos. Esta solicitud surge en medio del contexto actual del club en la Liga MX, donde el equipo ha logrado asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo tras una victoria crucial en la última jornada de la fase regular.

Tijuana asegura cupo a cuartos de final

El Xolos de Tijuana consolidó su posición en la liguilla del torneo Apertura 2026 al vencer 1-0 al Atlante el viernes pasado. Este triunfo permitió a los Xoloitzcuintles alcanzar los 25 puntos en la tabla general, ubicándose en el sexto lugar. La clasificación de Tijuana se vio reforzada por este resultado, aunque el equipo se mantiene alerta ante los resultados de otros contendientes directos. Santos Laguna mantiene 25 unidades, mientras que Monterrey suma 24 puntos, León cuenta con 23 y Pachuca tiene 22, equipos que podrían potencialmente desplazar a Tijuana de la zona de clasificación dependiendo de sus próximos duelos.

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La clasificación está prácticamente cerrada para cinco conjuntos que ya aseguran su presencia en la liguilla: Cruz Azul, América, Guadalajara, Atlas y Toluca. Por su parte, el equipo que jugó contra Tijuana, los Potros de Hierro del Atlante, finalizó su participación con 14 puntos, situándose en la posición 16 y despediéndose del torneo tras su regreso a la primera división mexicana. El único tanto del partido decisivo lo convirtió Gilberto Mora desde el punto penal al minuto 77, asegurando la victoria necesaria para los Xolos.

Resultados de la fecha 17 en la Liga MX

En otros compromisos de la fecha 17, el Bravos de Juárez logró un empate dramático contra Atlas en el estadio Olímpico Benito Juárez. Los Rojinegros de Juárez llegaron a 28 unidades y aseguraron la cuarta posición en la tabla. El encuentro fue intenso, con Atlas abriendo el marcador mediante un remate de cabeza de Víctor Ríos al minuto 19, tras un tiro de esquina. El Bravos de Juárez respondió con un gol de Óscar Estupiñán al minuto 23, también tras un tiro de esquina, igualando el marcador.

La dinámica del partido continuó siendo vertiginosa. Luca Martínez Dupuy colocó la ventaja a los Bravos al minuto 76 mediante otro tiro de esquina. Sin embargo, Juan Sánchez empató el juego a 2-2 al minuto 83 con un cabezazo. Atlas recuperó la lidera al minuto 90+3 cuando Elías Montiel marcó desde fuera del área, pero José Luis Rodríguez anotó un penal al minuto 90+8 para sellar el empate final en 3-3, evitando la derrota para el equipo de Juárez.

El resto de la jornada incluyó el empate entre Puebla y Atlético de San Luis con un resultado de 1-1. Mathías Tomas abrió la anotación para Puebla al minuto 4, y Felipe Mora empató para Atlético de San Luis al minuto 48. Estos resultados definieron parcialmente el panorama final de la fase regular del torneo Apertura 2026.

Próximos enfrentamientos y contexto internacional

La recta final de la fase regular continúa este sábado con encuentros decisivos para el resto de los equipos. Pachuca se medirá a Toluca, mientras que León visitará a Santos Laguna. Pumas enfrentará a Monterrey en un duelo directo por la posición en la tabla, y América será visitante ante Tigres. Estos resultados definirán las últimas posiciones y posibles reacomodos en la zona de clasificación.

Para Rafa Márquez, la prioridad inmediata va más allá de la liga doméstica. El director técnico ha solicitado que el Xolos de Tijuana dispute dos partidos de preparación antes de enfrentar a la selección de Estados Unidos. Esta solicitud refleja la intención del cuerpo técnico de ajustar la forma física y táctica del equipo para los compromisos internacionales, asegurando que los jugadores estén en su mejor momento competitivo al llegar al duelo ante los norteamericanos.