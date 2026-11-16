La Selección Mexicana necesita anotar un gol sin recibir ninguno para avanzar en la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica en el Gigante de Acero de Guadalupe, Nuevo León.

La Selección Mexicana necesita anotar un gol y no recibir ninguno para asegurar su pase a la siguiente fase de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica. El director técnico Rafael Márquez compareció ante los medios este lunes 16 de noviembre, un día antes del partido de la Vuelta de los Cuartos de Final en el Gigante de Acero de Guadalupe, Nuevo León.

El técnico nacional llega con la urgencia de conseguir su primera victoria al frente de la Selección Mexicana. El equipo acumula dos empates y tres derrotas bajo su dirección, un registro que aumenta la presión antes del encuentro.

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Planteamiento ofensivo y el papel de Armando León

Rafael Márquez anticipó que la Selección Mexicana presentará un planteamiento agresivo para encontrar el gol que necesita frente a Jamaica. Dentro de ese enfoque aparece Armando León, delantero que busca su primera oportunidad con la Selección Mexicana.

Sin embargo, Rafael Márquez no reveló si Armando León será titular. Durante la conferencia de prensa, el entrenador explicó que el entrenamiento del lunes servirá para valorar quiénes podrán ir a la tribuna, quiénes están en condiciones de jugar y quiénes ocuparán un lugar en el banquillo.

Definición de la alineación según el estado físico

La alineación titular de Rafael Márquez todavía no está definida. El entrenador tomará la decisión hasta el último momento, con base en el estado físico de sus jugadores.

La evaluación de la sesión de entrenamiento determinará la lista de futbolistas que estarán disponibles para el partido ante Jamaica. El cuerpo técnico deberá distinguir entre quienes pueden disputar minutos como titulares, quienes entrarán desde la banca y quienes no estarán en condiciones de competir.

Qué está en juego para México ante Jamaica

Para la Selección Mexicana, el duelo del martes 17 de noviembre exige un doble objetivo: marcar al menos un gol y evitar recibir alguno. Avanzar a la siguiente fase de la Liga de Naciones de la Concacaf depende de ese resultado en la Vuelta de los Cuartos de Final.

La presión sobre Rafael Márquez crece tras los dos empates y las tres derrotas registrados hasta ahora. Una victoria en Guadalupe, Nuevo León, le permitiría al entrenador conseguir su primer triunfo al frente de México y cambiar la percepción sobre su proyecto en el banquillo nacional.

La decisión sobre Armando León y el resto de la ofensiva será clave para medir si el planteamiento agresivo se traduce en oportunidades claras de gol. Jamaica será el rival que determine si el equipo mexicano logra cumplir el objetivo de avanzar sin conceder goles.