Rafael Márquez asegura su futuro en la Selección Mexicana hasta el Mundial 2030

La Federación Mexicana de Fútbol confirma la extensión de contrato de Rafael Márquez, quien liderará el proyecto técnico nacional hasta 2030, mientras se prepara la logística de concentración para el Mundial 2026.

Se han disipado todas las dudas y especulaciones que rodeaban el futuro del banquillo de la Selección Mexicana de fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol ha confirmado de manera oficial que Rafael Márquez se mantendrá como parte fundamental del proyecto deportivo hasta el año 2030.

Este acuerdo, que se gestó desde el momento en que Márquez decidió abandonar su exitosa etapa en las fuerzas básicas del FC Barcelona para incorporarse como auxiliar técnico de Javier Aguirre rumbo al proceso del Mundial 2026, ha evolucionado en un compromiso a largo plazo. Ahora, el excapitán del Tricolor ha asegurado su posición como entrenador principal de cara al siguiente ciclo mundialista, consolidándose como el líder del proyecto tras la conclusión de la etapa de Aguirre. Duilio Davino, quien funge como director deportivo de la Selección Mayor, fue el encargado de formalizar esta noticia durante una entrevista con medios especializados. El directivo enfatizó que la firma del contrato es un hecho y que ya se están dando los pasos necesarios para conformar un cuerpo técnico sólido y con visión de futuro. Entre los nombres que suenan con fuerza para acompañar a Márquez se encuentra el de Andrés Guardado, otro referente histórico del balompié mexicano, quien es visto como una opción de gran peso para aportar experiencia y liderazgo desde el banquillo. Davino no escatimó en elogios al referirse a la personalidad de Rafa, destacando que su capacidad para imponer autoridad y guiar a los jugadores, tal como lo hacía cuando portaba el gafete de capitán, es precisamente lo que necesita el equipo para recuperar su identidad y competitividad internacional. La transformación de Márquez desde su rol como jugador hasta su faceta táctica ha sido bien recibida por la estructura federativa, que ve en él una figura capaz de unificar criterios y elevar el nivel de exigencia en el vestidor tricolor. Más allá de la continuidad en el cuerpo técnico, la Federación Mexicana se encuentra inmersa en una carrera contrarreloj para optimizar los tiempos de preparación hacia la Copa del Mundo 2026. Davino explicó que el plan operativo incluye viajes estratégicos a Europa para negociar directamente con los clubes donde militan los seleccionados nacionales. El objetivo primordial es conseguir permisos especiales para que los futbolistas se integren a la concentración nacional lo antes posible, incluso antes de lo que estipulan las normativas de la FIFA, especialmente en aquellos casos donde los equipos europeos no se jueguen instancias definitivas en sus ligas o torneos continentales. Esta estrategia busca maximizar el tiempo de trabajo táctico en el Centro de Alto Rendimiento, bajo la premisa de que la preparación física y mental será el pilar fundamental para tener un desempeño histórico en la próxima justa mundialista, la cual contará con la particularidad de jugarse en un entorno geográfico sin precedentes. La lista de convocados que será presentada por Javier Aguirre en los próximos días promete ser el primer paso concreto de esta ambiciosa planificación, donde se medirá la capacidad de gestión de la Federación frente a los clubes locales y extranjeros, con la mirada puesta en alcanzar la gloria deportiva en casa





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