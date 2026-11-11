Rafael Márquez inicia su gestión con México en la Nations League ante Jamaica

Bajo la mando de la leyenda Rafael Márquez, la Selección Mexicana afronta a Jamaica en la Nations League. El partido, transmitido por TV Azteca, marca el debut oficial del nuevo técnico.

El equipo nacional mexicano se enfrenta a Jamaica en el primer duelo oficial bajo la dirección de la leyenda del fútbol internacional Rafael Márquez. El encuentro, programado para el sábado 14 de noviembre a las 18:50 horas, hora del centro de México, se celebra en el marco de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y marca el inicio del proyecto de Márquez como técnico.

El debut oficial de un ícono cultural

Con una trayectoria que incluye títulos importantes con Barcelona y la selección mexicana, Márquez ha sido nombrado entrenador con la expectativa de traer su visión táctica y liderazgo al grupo. Las autoridades deportivas confirman que el plan estratégico se basa en la solidez defensiva y la distribución efectiva del juego que caracterizaron su carrera como jugador.

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La noticia ha generado una respuesta inmediata entre los aficionados, que demandan ver a su ex capitán aplicar la filosofía que definió su carrera. Se espera que la alineación, incluida la selección de jugadores clave, refleje la experiencia colectiva que se espera de un líder de esta magnitud.

Transmisión y cobertura en vivo por TV Azteca

Para los seguidores que buscan ver el partido sin costes adicionales, TV Azteca ofrece cobertura completa y gratuita a través de su multiplataforma. El canal Azteca 7 (El Canal del Mundial) transmitirá el juego en televisión abierta, mientras que la versión digital se podrá acceder en el sitio web de la cadena y mediante la aplicación Azteca Deportes, disponible para iOS y Android.

La producción cuenta con la voz de Christian Martinoli y comentarios analíticos del técnico Luis García. El famoso ex portero Jorge Campos aporta su estilo único y la referencia de Luis Roberto Alves, conocido como 'Zague'. En campo los comentaristas son Carlos Guerrero y David Medrano.

Impacto en la afición y expectativas para el proyecto

El partido contra Jamaica no solo es un punto de partida para el nuevo periodo, sino también una prueba de la estrategia de Márquez para mejorar la posición de México dentro de la región y aumentar la competitividad internacional. El resultado, la motivación de los jugadores y la respuesta del público definirán la dirección futura del proyecto.

El torneo Nations League ofrece una plataforma que, en caso de éxito, puede impulsar a la selección hacia etapas de clasificación y altas competencias globales. La administración deportiva ya ha anunciado la continuidad y apoyo a los objetivos, con un seguimiento cercano de los avances y la adaptación de la plantilla.

En definitiva, el duelo contra Jamaica se presenta como una oportunidad decisiva para que Rafael Márquez comience su era con la alineación más fuerte, el plan táctico más firme y una afición que valora cada paso en el camino hacia la gloria internacional.