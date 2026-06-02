Rafael Marín desafía medidas cautelares y adelanta campaña por gubernatura de Quintana Roo

Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas, intensifica su proselitismo en Quintana Roo pese a advertencias del órgano electoral por actos anticipados. Con eventos masivos en municipios clave como Playa del Carmen y Cancún, busca posicionarse como candidato de Morena a la gubernatura, enfrentándose a Eugenio Segura Vázquez, cercano a la gobernadora Mara Lezama. Marín, quien renunció recientemente a su cargo en Aduanas, ha organizado actos como un festejo para docentes en el rancho El Mostrenco, propiedad del exgobernador Mario Villanueva Madrid, quien cumple prisión domiciliaria. Además, su histórica cercanía con figuras como Andrés Manuel López Obrador y su paso por proyectos como el Tren Interoceánico marcan su perfil. Aunque Morena emitirá la convocatoria para seleccionar candidatos el 22 de junio, Marín ya adelanta acciones que podrían infringir la ley electoral, pese a lo cual se presentó en la sede estatal del partido para manifestar su intención de participar. La autoridad electoral local investiga una queja por pintas, espectaculares y eventos organizados por "Amigos de Rafa Marín".

Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, ha iniciado unaaccelerada campaña proselitista en Quintana Roo con miras a la candidatura a la gubernatura por Morena , desafiando abiertamente las medidas cautelares emitidas por el Instituto Electoral de Quintana Roo ( IEQROO ) por actos anticipados de campaña .

A pesar de la advertencia electoral, Marín ha intensify su presencia en municipios clave como Playa del Carmen, Benito Juárez (Cancún) y Othón P. Blanco (Chetumal), organizando eventos masivos y repartiendo propaganda que anticipan sus aspiraciones políticas. Su estrategia incluye la celebración de actos sociales, como un reciente festejo por el Día del Maestro efectuado en el rancho El Mostrenco, propiedad del exgobernador Mario Villanueva Madrid, quien cumple prisión domiciliaria por delitos de narcotráfico.

Este evento, caracterizado por música tropical, comida, bebidas y rifas, fue calificado por algunos medios locales como un "pachangón" y sirvió para que Marín saludara a un sector magisterial que históricamente ha mostrado apoyo a figuras panistas como Lili Campos Miranda, ahora aliada del senador Ricardo Monreal. Marín, quien renunció a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) a finales de marzo, no demoró en incursionar en la política Quintanarroense.

Su trayectoria incluye haber sido director del proyecto del Tren Interoceánico entre 2020 y 2022 -obra que registró un descarrilamiento con 14 víctimas mortales en diciembre de 2025- y delegado del Bienestar en Yucatán por breve tiempo. Además, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fungió como director de Aduanas y luego como embajador ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra.

Su cercanía con el expresidente López Obrador es un factor que presume en su discurso, aunque ahora busca posicionarse como el candidato de la "Transformación" en Quintana Roo. La competencia interna en Morena no es fácil. Frente a Marín se erige como principal contrincante el senador Eugenio Segura Vázquez, considerado el "delfín" de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Segura, exsecretario de Finanzas del gobierno estatal, ha acaparado reflectores en los últimos años y cuenta con el respaldo de la actual administración. Sin embargo, Marín ha decidido no esperar la convocatoria oficial que Morena emitirá el 22 de junio para elegir a los 17 coordinadores estatales de la "Transformación".

Un día después del evento en El Mostrenco, se presentó de manera sorpresiva en la sede estatal de Morena en Quintana Roo, donde fue recibido por Johana Acosta, presidenta del partido en la entidad, quien hasta entonces solo se había reunido con Segura. Con un mensaje leído entre pausas, Marín declaró su intención de participar en el proceso interno de selección del coordinador estatal, acto que se realizó pese a las cautelares del IEQROO.

La actuación de Marín ha generado controversia. El pasado 12 de mayo, una ciudadana presentó una queja formal ante el IEQROO por actos anticipados de campaña, señalando la pintura de bardas, promoción de su imagen en redes sociales, colocación de espectaculares y eventos organizados por la agrupación "Amigos de Rafa Marín".

La autoridad electoral validó la queja y le exigió cesar estas actividades, pero el exdirector de Aduanas ha hecho caso omiso, argumentando que solo está realizando "trabajos territoriales" dentro de Morena. Esta rebeldía revive debates sobre la legalidad de los procesos de selección en el partido y la intervención de actores con influencia nacional en contiendas locales.

Mientras tanto, la gobernadora Lezama mantiene un perfil bajo en la definición de candidatura, aunque su preferencia por Segura es evidente en círculos políticos. La pugna entre Marín y Segura refleja la lucha de facciones dentro de Morena, donde la sombra de López Obrador y la alianza con Monreal también juegan un papel crucial en la configuración del panorama electoral Quintanarroense de 2025





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