El español Jon Rahm se mantiene a la cabeza del LIV Golf México con una ventaja de un golpe, a pesar de una ronda llena de altibajos. Sus perseguidores, incluyendo un triple empate en segundo lugar, no le pierden pisada mientras el torneo avanza en el Club de Golf Chapultepec. Se mencionan también los precios de viaje para el Mundial de 2026.

Jon Rahm se posiciona como el líder solitario en el LIV Golf México, superando un día de altibajos y dejando atrás a sus competidores. El español demostró su temple en el Club de Golf Chapultepec, recuperándose de un inicio incierto y culminando con una ronda de 4 golpes bajo par. Su tarjeta acumulada de -10 le otorga una ventaja crucial, aunque la competencia se mantiene intensa con un triple empate en la segunda posición. La jornada de Rahm fue un reflejo de la impredecibilidad del golf.

Comenzó con un bogey en el primer hoyo, sembrando dudas sobre su desempeño. Sin embargo, el campeón español logró reconducir su juego, especialmente en los últimos nueve hoyos, donde encadenó cuatro birdies para asegurar su primer lugar. Esta remontada le permitió distanciarse de rivales que también experimentaron fluctuaciones. El escenario golfístico mexicano fue testigo de momentos de drama y maestría. Dustin Johnson, quien había tomado el liderato momentáneamente, también enfrentó una ronda complicada. Sus errores, incluyendo una búsqueda prolongada de una bola perdida en el hoyo 7, lo relegaron en la clasificación. La batalla por la cima se intensificó, cambiando de manos en varias ocasiones a lo largo del día. La competencia no se limita a Rahm. Matthew Wolff, Tom McKibbin y Harold Varner III comparten el segundo puesto, cada uno a un golpe de distancia del líder. Sus actuaciones sólidas los mantienen en la contienda, listos para capitalizar cualquier deslizamiento de Rahm. La presión aumenta a medida que avanza el torneo. Por su parte, los golfistas mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz mostraron destellos de brillantez. Ancer protagonizó una notable recuperación, escalando al puesto 16 con una tarjeta de 5 bajo par, demostrando una clara mejora respecto a la primera jornada. Ortiz, por su parte, sorprendió con un golpe espectacular que involucró el rebote a través de un árbol, ubicándose en el puesto 22 con 2 bajo par. Sus actuaciones son un impulso para el golf nacional. El evento, que atrae a miles de aficionados, concluyó con una nota festiva. La presentación de Los Ángeles Azules puso a bailar a los asistentes, fusionando la pasión por el golf con la alegría de la música mexicana. La atmósfera vibrante complementó la emocionante competencia en el campo. En noticias relacionadas, el Mundial de 2026 plantea un desafío logístico y económico. El precio de los viajes en tren desde Nueva York al MetLife Stadium en Nueva Jersey se perfila elevado, lo que podría impactar la asistencia y la experiencia de los aficionados que planean seguir el evento deportivo más importante del fútbol a nivel mundial. La infraestructura y los costos asociados a sedes tan importantes son aspectos cruciales a considerar en la planificación de un evento de esta magnitud





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