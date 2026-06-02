RAMageddon: la memoria frena la expansión de la Inteligencia Artificial

Escasez y encarecimiento de chips de memoria DRAM amenazan el crecimiento de la IA y los dispositivos electrónicos, según datos de 2026.

Durante años nos hicieron creer que el límite de la Inteligencia Artificial (IA) residía en el ingenio: mejores algoritmos, modelos más grandes, más datos. Sin embargo, el verdadero techo es mucho más bajo y tangible: la memoria.

Esos diminutos chips de RAM que se encuentran en tu celular, laptop y cada servidor del mundo. La industria ha denominado a este fenómeno con un nombre que evoca una catástrofe cinematográfica: RAMageddon. Y no es una exageración. Los precios de la memoria DRAM aumentaron entre un 90 y un 95 por ciento en solo un trimestre a principios de 2026, según la consultora TrendForce.

La causa radica en que los centros de datos de IA están consumiendo cerca del 70 por ciento de la producción mundial de chips de memoria. Empresas como Samsung, SK Hynix y Micron optan por vender memoria a precios más altos para servidores en lugar de la más económica para teléfonos. Es, como lo describe la consultora IDC, un juego de suma cero: cada chip destinado a un servidor es uno que no llega a un dispositivo móvil.

Lo más llamativo es cómo este problema impacta directamente en los balances de los gigantes tecnológicos. Microsoft anunció que gastará 190 mil millones de dólares en infraestructura este año, y su directora financiera admitió que 25 mil millones de esa cifra se deben únicamente al encarecimiento de los componentes. Veinticinco mil millones de sobreprecio solo por chips.

Y aquí viene la ironía: ni siquiera Nvidia, la empresa que se convirtió en la más valiosa del planeta vendiendo hardware para IA, se salva. Por primera vez en tres décadas, Nvidia no lanzará una nueva tarjeta gráfica para videojuegos en 2026, porque la memoria que necesita está siendo consumida... por la propia IA. El monstruo devorándose su propia cola. ¿Y los consumidores?

Pagando. Se estima que la escasez encarecerá los dispositivos hasta un 30 por ciento este año. Apple, con su enorme reserva de efectivo, ya ha asegurado suministro con uno o dos años de anticipación; el resto del mercado solo puede rezar. La próxima vez que alguien hable del futuro infinito de la IA, conviene preguntarse de dónde van a salir los chips.

El límite ya no está en la imaginación, sino en una bodega de almacenamiento





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