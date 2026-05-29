Ramos Arizpe: altos índices de accidentes de motocicleta en los primeros cinco meses del año

El director de Protección Civil de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez Aguirre, reportó que en los primeros cinco meses del año se han registrado 60 accidentes de motocicleta, representando el 20% de los percances viales totales en el municipio, con un saldo de tres fallecidos y 33 lesionados. Explicó que la falta de experiencia, el exceso de velocidad y el incumplimiento de normas de seguridad son las causas principales, destacando que entre el 60 y 65% de los involucrados son menores de edad o jóvenes inexpertos. Señaló la vulnerabilidad de los motociclistas ante la ausencia de protección estructural y recordó que las autoridades realizan labores permanentes de vigilancia y sanción.

En los primeros cinco meses del año, el municipio de Ramos Arizpe , Coahuila, ha registrado un total de 60 accidentes de motocicleta , lo que equivale a aproximadamente el 20 por ciento de los 341 percances viales reportados en la localidad durante el mismo periodo.

Así lo dio a conocer Francisco Sánchez Aguirre, director de Protección Civil, quien destacó que la falta de experiencia, el exceso de velocidad y el incumplimiento de medidas básicas de seguridad son factores determinantes en la alta incidencia de estos eventos. El funcionario detalló que, de los 60 accidentes, 33 resultaron con personas lesionadas, y lamentablemente tres fallecieron, dos en el lugar de los hechos y una más en el hospital, lo que refleja la gravedad del problema.

Sánchez Aguirre subrayó que muchas de las conductas observadas entre los conductores de motocicletas incrementan notablemente el riesgo de sufrir accidentes, como circular sin casco, exceder los límites de velocidad, maniobrar de manera temeraria y cambiar de carril de forma abrupta e intempestiva. Respecto al perfil de los involucrados, indicó que la edad es un factor crucial, ya que un porcentaje significativo, entre el 60 y 65 por ciento, son menores de edad o jóvenes con poca experiencia al volante, a quienes describió como propensos a dejarse llevar por la adrenalina y a circular a alta velocidad.

Asimismo, recordó que los motociclistas son particularmente vulnerables en caso de colisión, al carecer de la protección estructural que ofrece un automóvil, lo que suele derivar en lesiones graves o fatales. Finalmente, el director de Protección Civil informó que las acciones de vigilancia, la aplicación de sanciones y el aseguramiento de unidades que incumplen el reglamento de tránsito se llevan a cabo de manera constante por parte de elementos de la Policía y Tránsito Municipal, aunque las cifras demuestran la necesidad de reforzar estas measures y de promover una cultura vial más responsable entre los motociclistas





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