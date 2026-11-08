Raoul Ortiz y Carlos Hermosillo critican crisis del América

Expertos analizan la inestabilidad defensiva del América tras empatar 2-2 con Pumas y perder el liderato ante Cruz Azul en el Apertura 2026.

El programa La Última Palabra generó un fuerte debate respecto al desempeño actual del Club América en la Liga MX, destacando la sequía de resultados positivos que acumula el equipo. Tras empatar 2-2 ante Pumas en la Jornada 16, las Águilas cedieron el liderato del torneo Apertura 2026 a Cruz Azul, institución que venció 3-2 a Tigres en un encuentro previo al Clásico Capitalino.

Críticas defensivas de Raoul Ortiz

El analista deportivo Raoul Ortiz se centró en la fragilidad estructural que muestra el plantel de las Águilas durante los últimos meses. Ortiz señaló que la principal problemática no es la falta de talento ofensivo, sino la incapacidad para mantener la solidez en la zona defensiva, algo que se hizo evidente tras recibir el segundo gol en contra ante Pumas.

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El expresentador y experto técnico de FOX Sports afirmó que América no logra reponerse de los errores defensivos durante los partidos, permitiendo que rivales como Pumas dominen el ritmo del juego y cierren las acciones a su favor. Esta falta de resiliencia táctica ha llevado al equipo a acumular cuatro jornadas consecutivas sin obtener una victoria, situando a la dirigencia y al cuerpo técnico bajo presión.

Ortiz comparó esta situación con comentarios anteriores realizados sobre otros equipos, como Chivas, pero aseguró que hoy observa con total convicción que el equipo se le está cayendo a Guillermo Almada. La crítica subraya que la defensa no es un pilar sólido, lo que impide al conjunto capitalino cerrar el torneo de manera competitiva a pesar de las ocasiones generadas en campo.

Desacuerdo táctico de Carlos Hermosillo

Por su parte, el exdelantero y analista Carlos Hermosillo dirigió sus críticas hacia las decisiones tácticas del entrenador uruguayo Guillermo Almada. Hermosillo argumentó que el estratega se ha equivocado al mover tantas piezas en su once titular, una práctica que, a su juicio, no beneficia a una institución con la historia y la presión del Club América.

El exjugador profesional señaló que Almada parece no darse cuenta de en qué institución está dirigiendo, sugiriendo que las rotaciones frecuentes que funcionaban en clubes anteriores como Pachuca son contraproducentes en el contexto actual de las Águilas. La inestabilidad en la alineación titular impide la creación de una química sólida entre los jugadores, afectando directamente el rendimiento colectivo en el campo.

Hermosillo fue contundente al afirmar que la constante modificación de la plantilla titular no aporta estabilidad al juego, diferenciando la realidad de América de la que existía en otros equipos del pasado. Esta postura refuerza la narrativa de que la gestión del entrenador no está alineada con las necesidades específicas de un club con grandes expectativas deportivas y financieras.

Impacto en el Clásico Capitalino

La pérdida del liderato del Apertura 2026 ante Cruz Azul tras el triunfo 3-2 sobre Tigres marca un punto de inflexión en la temporada de las Águilas. Cruz Azul se colocó en la cima de la tabla general, aprovechando la inestabilidad del rival para dar un paso crucial hacia los títulos de la liga.

El empate 2-2 ante Pumas dejó a América con la frustración de no poder asegurar los tres puntos en casa, un dato que se suma a la presión mediática y deportiva que rodea a Guillermo Almada. Los expertos coinciden en que la defensa sigue siendo el talón de Aquiles del equipo, un problema que debe resolverse antes de que lleguen los encuentros decisivos del torneo.

La situación actual del Club América pone en entredicho la continuidad y la estrategia de Guillermo Almada, quien debe responder a las críticas de analistas como Raoul Ortiz y Carlos Hermosillo. La búsqueda de solidez defensiva y estabilidad en la titularidad se presenta como el camino obligatorio para recuperar el liderato y competir seriamente por el título de la Liga MX en la recta final del Apertura 2026.