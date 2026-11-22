Raphael fue dado de alta tras ser ingresado por taquicardia y presión arterial alta. El artista español canceló su evento en La Coruña y agradece el apoyo de sus seguidores.

El legendario cantante español Raphael fue dado de alta médica este domingo por la mañana, poniendo fin a la incertidumbre que rodeaba su presencia en La Coruña. El artista de ochenta y cuatro años había sido ingresado el sábado pasado de manera urgente en el Hospital Quirón de esa ciudad gallega tras experimentar taquicardias y una presión arterial elevada durante la víspera.

Alta médica y estado actual de salud

Raphael confirmó personalmente en un mensaje que su condición se ha estabilizado satisfactoriamente. El intérprete de "Yo soy aquel" indicó que había pasado la noche en observación hospitalaria debido a un malestar repentino que le impidió presentarse en el escenario del Coliseum de La Coruña. Explicó que su estado físico no le permitía ofrecer un espectáculo con la calidad y la energía que el público merece, priorizando siempre el bienestar sobre el compromiso artístico.

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El artista agradeció con sinceridad la enorme ola de solidaridad recibida tras el incidente. A través de sus redes sociales y comunicados oficiales, el cantautor español pidió tranquilidad a sus seguidores y a los medios de comunicación, asegurando que se encuentra bien y que el incidente ha quedado resuelto sin complicaciones graves posteriores a la intervención médica.

Detalles del incidente en el Coliseum

La crisis de salud se originó la noche del sábado, cuando el cantante sintió un deterioro físico notable justo antes de su actuación. Las autoridades del recinto y el equipo médico tomaron la decisión inmediata de cancelar el concierto programado para proteger la integridad del artista. Fue trasladado urgentemente del lugar del evento hacia las instalaciones del Hospital Quirón en La Coruña para recibir atención especializada.

Los informes médicos iniciales destacaron la presencia de taquicardias y hipertensión arterial como los síntomas principales del episodio. Este suceso inesperado generó una gran alarma entre los aficionados que ya habían adquirido sus entradas para el evento, quienes siguieron de cerca cada actualización sobre su recuperación desde las primeras horas de la madrugada del domingo.

Contexto clínico y linfoma cerebral primario

Esta reciente complicación de salud ocurre en un contexto de seguimiento médico continuo para Raphael. En diciembre de 2024, el cantante fue diagnosticado con linfoma cerebral primario, una condición oncológica rara que afecta directamente al sistema nervioso central. Este diagnóstico se produjo después de que el artista sufriera un episodio neurológico repentino durante la grabación de un programa de televisión en Madrid.

El historial clínico de Raphael en 2024 ha estado marcado por una lucha constante contra esta enfermedad. El diagnóstico de linfoma cerebral primario cambió significativamente su agenda de actividades y su enfoque en la salud. Este nuevo episodio de malestar físico en La Coruña se evalúa dentro de este marco de recuperación y monitoreo constante de su condición neurológica y cardiovascular.

Reacciones y apoyo en la industria musical

El mundo de la música española ha respondido con contundente apoyo a la recuperación de Raphael. Artistas contemporáneos y figuras emblemáticas han expresado su preocupación y deseo de que el veterano cantante retome sus presentaciones pronto. La noticia de su alta médica ha sido recibida con alivio generalizado por la crítica y el público.

La cancelación del concierto en La Coruña subraya la sensibilidad con la que se debe manejar la salud de figuras de la talla de Raphael. Su capacidad para comunicarse directamente con el público y garantizar que está bien ha sido clave para mitigar la ansiedad generada por la noticia. Se espera que el artista continúe su proceso de rehabilitación bajo estricta vigilancia médica en los próximos días.