Raphinha honra a Jesús de Miguel Alameda en la victoria del Barcelona

Raphinha evitó hablar del fútbol tras la muerte del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, ocurrido el 3 de noviembre de 2026, y dedicó su doblete al compañero fallecido.

El futbolista brasileño Raphinha demostró su empatía y profundo respeto el pasado martes, 3 de noviembre de 2026, al evitar discutir detalles tácticos sobre el triunfo por 3-0 del FC Barcelona contra el Aston Villa en la Champions League. Tras el encuentro disputado en el Spotify Camp Nou, el capitán culé se negó a analizar el rendimiento deportivo, prefiriendo centrarse exclusivamente en el trágico fallecimiento de su colega, Jesús de Miguel Alameda, quien pereció ese mismo día en las instalaciones del CD Tenerife.

Duelo personal entre jugadores de la misma generación

Raphinha reveló que la noticia de la muerte de Jesús de Miguel Alameda le generó una tristeza inmensa al despertar en la mañana del 3 de noviembre, ya que ambos futbolistas nacieron en el mismo año. El atacante blaugrana explicó que la cercanía en la edad y la profesión hizo que el evento tuviera un impacto emocional mucho más fuerte que una noticia deportiva habitual, reconociendo que esta situación trágica podría ocurrirle a cualquier jugador, incluido él mismo, en cualquier momento de su carrera profesional.

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La reacción de Raphinha ante los medios en el Camp Nou

En las entrevistas postpartido, el brasileño mantuvo una postura firme y clara, rechazando preguntas sobre los goles anotados o la estrategia de Hans-Dieter Flick. Raphinha declaró explícitamente que no quería hablar de fútbol ese día, asegurando que quería dedicar la victoria a la afición, pero prioritariamente a enviar fuerza y apoyo incondicional a la familia de Jesús. El jugador afirmó que sentía que no había pasado bien el día debido al impacto personal que le causó la pérdida de un compañero de oficio.

El contexto del trágico fallecimiento del futbolista canario

La tragedia se hizo pública a través de un comunicado oficial emitido por el CD Tenerife, donde el club expresó su dolor y incredulidad ante la muerte de Jesús de Miguel Alameda. El equipo de la Segunda División de España confirmó que el jugador falleció el martes 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas. El club destacó que el futbolista apareció en el momento más crítico, recordando la importancia que tiene un capitán dentro del vestuario y el campo, dejando un vacío significativo en la plantilla.

La actuación del Barcelona y el papel decisivo de Raphinha

A pesar de la atmósfera triste, el FC Barcelona logró imponerse al Aston Villa en una noche lluviosa en la Ciudad Condal. El partido comenzó con una ventaja temprana de Lamine Yamal en el minuto 8, pero los catalanes sufrieron mucho durante la primera mitad ante la resistencia visitante. En la segunda etapa, Raphinha marcó la diferencia con dos goles anotados en los minutos 53 y 65, cambiando el rumbo del encuentro y asegurando los tres puntos vitales para la clasificación europea.

Impacto en la carrera deportiva y próximos compromisos

Este triunfo ofrece un alivio psicológico y deportivo para el equipo de Hans-Dieter Flick, quien busca recuperar la confianza después de la derrota reciente ante el Paris Saint-Germain. El desempeño de Raphinha, destacando su capacidad de gol incluso fuera de su posición natural, se presenta como una carta fuerte para el equipo. Ahora, la atención se dirige hacia el próximo domingo, donde el Barcelona enfrentará un duelo clave en LaLiga contra el Atlético de Madrid, cargando con esta mezcla de dolor personal y motivación deportiva.