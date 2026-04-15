Rapiña en Tabasco: Captan robo de azúcar tras volcadura de camión en Cucuyulapa

Un grupo de personas fue grabado robando costales de azúcar de un camión volcado en Cucuyulapa, Tabasco. El incidente ocurrió en la carretera Villahermosa-Cárdenas y fue documentado en video, generando controversia y críticas por la falta de solidaridad y el aprovechamiento de la situación.

Un lamentable incidente de rapiña tuvo lugar en el municipio de Cucuyulapa , Tabasco , tras el vuelco de un camión que transportaba toneladas de azúcar . El periodista y conductor del programa C4 en Alerta, Carlos Jiménez, reportó los hechos, donde un grupo de individuos fue captado robando la mercancía que se encontraba esparcida en la carretera Villahermosa-Cárdenas. La escena, grabada y compartida en redes sociales, muestra la actitud de los saqueadores, quienes en lugar de prestar auxilio al conductor afectado, se dedicaron a sustraer los costales de azúcar , evidenciando una falta de empatía y respeto por la propiedad ajena.

El accidente ocurrió cuando el camión de carga se salió del camino, provocando que su contenido, las toneladas de azúcar, quedaran regadas fuera del remolque. La grabación de una usuaria de redes sociales capturó el momento en que los saqueadores se acercaron al vehículo volcado, treparon sobre la carrocería y comenzaron a cargar con los costales de azúcar. La misma persona que documentó el robo, visiblemente consternada, reclamó a los individuos su comportamiento, destacando la incongruencia de robar en lugar de brindar ayuda al conductor que, presumiblemente, se encontraba en una situación de vulnerabilidad. En el video, se pueden apreciar elementos de la Guardia Nacional, lo que sugiere que las autoridades estaban presentes, aunque aparentemente no lograron detener el saqueo en curso. La situación generó indignación en la comunidad digital, donde se criticó duramente la falta de civismo y la actitud oportunista de los involucrados en el robo.

En el video, se escucha a la autora de la grabación expresar su frustración e incredulidad ante la escena que presenciaba. Sus comentarios, llenos de indignación, reflejan el sentir de muchos ante la falta de solidaridad y el aprovechamiento de la desgracia ajena. La mujer califica a los saqueadores de “rateros” y cuestiona su falta de vergüenza. También, les advierte sobre las posibles consecuencias legales y sociales de sus acciones, señalando que sus rostros quedarían expuestos en las redes sociales. Sus palabras transmiten un claro mensaje de reprobación hacia el comportamiento de los individuos, quienes, en lugar de actuar con humanidad y brindar apoyo, optaron por participar en el robo. El incidente pone de manifiesto la importancia de la educación cívica y el respeto por los demás, así como la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades ante este tipo de situaciones. La difusión del video en redes sociales sirvió para visibilizar el problema y generar debate sobre la ética y los valores en la sociedad actual, especialmente en situaciones de crisis.





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tabasco Cucuyulapa Robo Rapiña Accidente De Tránsito Azúcar Volcadura Carretera Villahermosa-Cárdenas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Captan caída un rayo sobre la Torre Latinoamericana tras lluvias intensas en CDMXTormenta en Ciudad de México provoca lluvias, inundaciones y caída de rayo cerca de Torre Latinoamericana; suspenden Cablebús Línea 3 hasta mejorar condiciones meteorológicas

Read more »

Suman nueve ejecutados y decapitados en TabascoLos restos de dos hombres fueron abandonados en bolsas y hieleras sobre la carretera Villahermosa-Frontera

Read more »

Sufre Tabasco crisis por choque entre La Barredora y el CJNG: 9 decapitadosViolencia extrema en 2026

Read more »

Gobernador de Tabasco atribuye violencia a disputa entre grupos delictivosEl gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, atribuye la ola de violencia en el estado a la lucha entre organizaciones criminales por el control territorial y el mercado de drogas. A pesar de reconocer la persistencia de hechos violentos, destaca las detenciones de líderes criminales y la política de cero impunidad. El texto también menciona incidentes de violencia recientes en el estado.

Read more »

Descartan traslado de Hernán Bermúdez, 'El Abuelo, a penal de Tabasco; seguirá proceso en El AltiplanoDe acuerdo con el presidente del Tribunal, el cierre de la investigación está programado para dentro de tres meses.

Read more »