Raquel Orozco presenta una coleccin centrada en el proceso creativo y la construccin manual

La moda suele concentrarse en el resultado final, la fotograf a perfecta o el momento en que una prenda llega a la pasarela. Sin embargo, cada vez ms diseñadores estn desplazando la atencin hacia aquello que normalmente permanece oculto: las horas de trabajo, los experimentos de taller, las pruebas de patronaje y la construccin tcnica que da forma a una coleccin. Raquel Orozco, una diseadora que apuesta por el proceso creativo y la construccin manual, presenta una coleccin centrada en el oficio como lenguaje creativo.

Entre pliegues, volumen y construccin manual , la diseadora present una coleccin que pone el proceso creativo en el centro de la conversacin. La moda suele concentrarse en el resultado final, la fotograf a perfecta, la silueta terminada o el momento en que una prenda llega a la pasarela.

Sin embargo, cada vez ms diseñadores estn desplazando la atencin hacia aquello que normalmente permanece oculto: las horas de trabajo, los experimentos de taller, las pruebas de patronaje y la construccin tcnica que da forma a una coleccin. Esa mirada hacia el proceso fue uno de los ejes ms visibles en la nueva propuesta de Raquel Orozco, la diseadora que tom como punto de partida un elemento aparentemente sencillo: el papel.

No desde una interpretacin literal, sino desde sus posibilidades estructurales. Los pliegues, dobleces y volumenes que nacen de una hoja se transformaron en un lenguaje textil que recorrieron toda la coleccin, dando lugar a piezas donde la arquitectura y el movimiento convivieron dentro de una misma silueta. Las imgenes de la presentacin muestran como esa idea se tradujo en prendas que parecen desafiar la gravedad.

Vestidos de gran volumen intervenidos con aplicaciones negras que recuerdan trazos organicos, estructuras ligeras que se expanden alrededor del cuerpo y detalles tridimensionales que generan una sensacin constante de movimiento. En algunos looks, los elementos decorativos parecen flotar sobre la tela; en otros, emergen desde la propia construccin de la prenda como si formaran parte de un organismo en transformacin.

Uno de los aspectos ms interesantes de la coleccin es que evita la rigidez que a menudo acompaa a las propuestas conceptuales. Aunque existe una investigacin evidente atr s de cada diseo, las piezas conservan una dimensi n emocional. No son ejercicios tcnicos aislados, sino prendas que buscan provocar una reaccin visual inmediata a travs de la textura, la proporcin y el contraste. La sede para la pasarela funcion como algo ms que una sede para la pasarela.

La intencin fue convertirlo en un lugar habitado por la moda, el arte y la convivencia, reforzando la idea de que una coleccin puede experimentarse ms all del recorrido tradicional de una pasarela. Otra decisin relevante fue la de abrir un re-see al finalizar la presentacin, permitiendo que invitados y medios observaran de cerca los acabados, aplicaciones y procesos de confeccin.

En una industria donde la velocidad suele dominar la conversacin, este gesto devolvi el protagonismo a la observacin detallada y al trabajo manual atr s de cada pieza. La coleccin plantea una reflexin sobre el valor de la tcnica y el tiempo invertido en la creacin.

La coleccin encuentra inters precisamente en aquello que normalmente pasa desapercibido: la estructura interna de una prenda, el proceso que la hace posible y la capacidad del diseo para transformar materiales cotidianos en formas inesperadas. En esa tensin entre precisin y ligereza, Raquel Orozco presenta una de sus propuestas ms enfocadas en el oficio como lenguaje creativo





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