Rayadas vs Pachuca: Horarios y detalles de la semifinal Liga MX Femenil

Conoce los horarios, sedes y datos clave del duelo entre Rayadas y Pachuca por las semifinales de la Liga Femenil Apertura 2026, con pausa por la Clasificatoria Mundial.

El equipo de Rayadas enfrentará a Pachuca en el primer partido de ida de las semifinales de la temporada Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Este duelo determinará los pasos hacia la final del torneo, en un enfrentamiento donde el conjunto de Monterrey cuenta con ventaja tras imponerse 1-0 en el primer choque del semestre. El evento deportivo se llevará a cabo el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio BBVA, ubicado en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, ofreciendo un espectáculo crucial para ambas instituciones.

Posiciones y clasificación al playoff

Rayadas se consolidó como la segunda mejor institución de la tabla general con 37 puntos, asegurando el liderazgo del Grupo A al término de la temporada regular. Por su parte, las Tuzas culminaron su participación en la fase de grupos en el cuarto puesto del Grupo B, acumulando apenas 19 unidades. Esta diferencia de rendimiento en la campaña previa subraya la disparidad de contextos que llegan a esta instancia eliminatoria, donde la experiencia y la consistencia son factores determinantes para avanzar en el torneo.

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Detalles del encuentro y primer gol

El primer choque entre ambas instituciones en el semestre ocurrió el miércoles 11 de noviembre, donde el triunfo de 1-0 de Rayadas ante Pachuca definió los ánimos previos a esta serie. El único tanto del partido lo marcó Diana García, apenas al minuto 2 de jugada, un gol rápido que puso el peso de la presión sobre el rival desde el inicio. Este resultado otorga a Rayadas una ventaja psicológica y de marcador antes de la vuelta, ya que en la temporada regular no se habían enfrentado previamente durante este semestre.

Pausa por la Selección Mexicana Femenil

El equipo que logre avanzar a las Semifinales finales del torneo deberá detener su actividad competitiva por casi un mes completo. Esta pausa está motivada por la Fecha FIFA Femenina, un periodo crucial donde la Selección Mexicana Femenil buscará asegurar su boleto al Mundial Femenino Brasil 2027. Los jugadores convocadas a la selección nacional integrarán el plantel, lo que obliga a los clubes a gestionar el descanso y la preparación de sus figuras locales durante este intervalo internacional.

Horarios y transmisión del partido

El partido de ida se disputará el domingo 15 de noviembre en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León. El encuentro comenzará oficialmente a las 7:00 pm CT de México. Para las audiencias en Estados Unidos, la transmisión está programada para las 8:00 pm ET (Hora del Este) y las 5:00 pm PT (Hora del Pacífico), garantizando la cobertura para los aficionados que siguen el desarrollo de la serie desde diferentes zonas horarias.