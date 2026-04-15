Rayados al borde del abismo: Un semestre de decepciones amenaza con dejarlos fuera de la Liguilla

El conjunto de Monterrey atraviesa uno de sus peores momentos deportivos, acumulando fracasos en Concachampions y con pocas esperanzas de alcanzar la fase final de la Liga MX. La inversión millonaria en su plantilla contrasta con los resultados, sumiendo al club en una profunda crisis.

El semestre de los Rayados de Monterrey en el Clausura 2026 se perfila como uno para el olvido. Tras un doloroso fracaso en la Concachampions, el equipo regiomontano se encuentra en una situación crítica en la Liga MX, peligrando seriamente su presencia en la Liguilla . Actualmente fuera de los puestos de clasificación, los dirigidos por Nico Sánchez necesitan un verdadero milagro para revertir el rumbo y evitar un segundo fracaso consecutivo en el torneo local.

La realidad es desalentadora. A falta de nueve puntos por disputar, Rayados se encuentra a cuatro unidades del octavo lugar, el último cupo que otorga un boleto a la fase final. Sin embargo, la competencia es feroz, con diez equipos pugnando por tan solo tres plazas restantes. La diferencia de puntos es mínima, apenas cinco unidades separan al decimoquinto clasificado, Querétaro (15 puntos), del sexto lugar, Tigres (20 puntos). Este escenario comprueba que la clasificación de Monterrey no depende únicamente de su propio desempeño, sino de una compleja cadena de resultados ajenos.

El calendario tampoco les favorece completamente. De los rivales restantes, solo enfrentarán a Puebla como uno de los equipos directamente involucrados en la lucha por la Liguilla. Los otros dos compromisos serán contra Pachuca, un equipo que se mantiene firme en el tercer puesto con 28 unidades, y Santos, que ya se encuentra matemáticamente eliminado. La presión es máxima, y cada partido se convierte en una final anticipada para un equipo que ha acostumbrado a su afición a ser protagonista.

De no lograr acceder a la Liguilla, Monterrey romperá una significativa racha de torneos consecutivos logrando la clasificación. La última vez que quedaron fuera de la fase final fue en el Apertura 2016, un dato que subraya la magnitud de la crisis actual. Este sería el vigésimo cuarto torneo corto en la historia del club sin alcanzar la liguilla, un resultado que contrasta de manera alarmante con la considerable inversión realizada en su plantilla. Desde finales de 2022, cuando José Antonio Noriega asumió la presidencia deportiva, el club ha desembolsado más de 70 millones de dólares en refuerzos, buscando consolidar un proyecto ganador.

Bajo la gestión de Noriega, Rayados alcanzó la final del Apertura 2024, misma que perdieron ante América, y acumulan tres eliminaciones en Semifinales, dos en Cuartos de Final y la mencionada final perdida. Si bien este torneo podría no ser el peor en términos de puntos obtenidos en la historia del club en torneos cortos, donde en dos ocasiones sumaron apenas 14 unidades (Verano 1999 y Apertura 2007), la situación actual es preocupante. En otros torneos, las cifras oscilaron entre 18 y 19 puntos, mientras que actualmente suman 15. La posibilidad de no sumar más unidades en los encuentros restantes podría posicionar a este semestre como el segundo peor de su historia en cuanto a rendimiento.

El propio entrenador, Nico Sánchez, ha reconocido públicamente la pena que siente el equipo por la situación. Tras el empate contra Atlas en la Jornada 14, que complicó aún más sus aspiraciones, el estratega admitió: Te decía que con pena por la posición en la que estamos, hasta incluso antes de empezar el partido; pero bueno, es el momento que estamos pasando hoy. Estas declaraciones reflejan la profunda autocrítica que se vive al interior del club.

La estadística defensiva y ofensiva tampoco es alentadora. Rayados se ubica en el noveno puesto en cuanto a la ofensiva, con 19 goles anotados, y en la parte baja de la tabla, con 17 goles permitidos, lo que demuestra inconsistencias en ambas facetas del juego. A esto se suma la temprana eliminación en los Octavos de Final de la Concachampions ante Cruz Azul, lo que cierra el panorama de un semestre que, de no dar un giro radical, será recordado como una profunda decepción para la institución y su fiel afición





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