Monterrey eliminó a América con goles de Orellano y Durdevic. El equipo de Almeyda confirma su pase a las Semifinales del Torneo Apertura 2026.

El Club de Fútbol Monterrey, conocido como Rayados, aseguró su clasificación a las Semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX al derrotar con un contundente marcador global de 4-2 al Club América. Este resultado se consolidó tras imponerse 2-0 en el partido de vuelta disputado en el Estadio Banorte, cumpliendo así la condición obligatoria de ganar el encuentro para asegurar su lugar en la antesala final de la competición.

Mecanismo de la victoria con penales decisivos

La estructura del gol de Monterrey se cimentó en errores críticos cometidos por Edwin Cerrillo durante la segunda mitad del partido. El futbolista, quien ingresó como cambio para las Águilas, fue el causante directo de la desproporción en el marcador al provocar dos cobros de penal en intervalos clave del encuentro.

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A los 69 minutos de juego, Cerrillo jaló a Jorge Rodríguez dentro del área, una infracción que el cuerpo arbitral sancionó con una pena máxima. Aunque Matías Almeyda, entrenador de Rayados, había organizado una defensa sólida, el lanzamiento ejecutado por Uros Durdevic logró la red con potencia hacia el centro del arco, poniendo el marcador técnico en 0-1.

La decisividad del penal se confirmó al 82 minutos, cuando Cerrillo nuevamente se vio involucrado en el área, esta vez derribando a Jesús Coronilla, conocido como Tecatito. Esta acción derivó en el segundo cobro, ejecutado con precisión por Luca Orellano, quien engañó al portero Rodolfo Cota desplazando el balón hacia la izquierda para sentenciar el 0-2 parcial.

Posturas de las partes y análisis del rendimiento

El enfoque de las Águilas partía de una ventaja estratégica, ya que haber finalizado en el tercer lugar de la tabla general les otorgaba la opción de avanzar con un empate en el marcador global. Sin embargo, la inestabilidad defensiva generada por la entrada de jugadores frescos, como Edwin Cerrillo, desbarató esa lógica y permitió que Rayados tomara el control absoluto del duelo.

Por otro lado, el rendimiento ofensivo de Rayados destacó por la presencia de Lucas Ocampos, quien figura como pieza clave con 7 goles y 3 asistencias acumuladas en el torneo. Su participación buscaba desbordar la marca, aunque en esta ocasión el desenlace lo definieron la efectividad en tiros libres y la solidez de Uros Durdevic ante la portería vacía.

Las Águilas, lideradas por Henry Martín, quien acumula 11 goles y 3 asistencias, no lograron convertir su histórica racha de no perder en los últimos cinco duelos ante Rayados. A pesar del regreso de Brian Rodríguez y la actividad de Miguel Borja, laofensiva azulcrema no pudo revertir la presión y se quedó con las manos vacías al no marcar ni una sola anotación.

Impacto real y próximos pasos en la liguilla

Con este triunfo, Monterrey consolida su posición como el sexto lugar de la general y confirma su pase a las Semifinales del Torneo Apertura 2026. El club regiomontano ya ha superado la barrera inicial de los Cuartos de Final y ahora se prepara para definir el próximo rival en la etapa decisiva del torneo.

La clasificación de Rayados se suma a la del Club Deportivo Toluca, quien se convirtió en el primer semifinalista al vencer 4-2 globalmente a Atlas tras sumar 2-0 en ida y 2-2 en vuelta. Esta dinámica establece un escenario claro donde los equipos deben mantener la concentración hasta el final, ya que cualquier error individual, como el cometido por Edwin Cerrillo, puede definir el destino de una temporada.