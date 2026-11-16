Monterrey vence a Querétaro y llega a 24 puntos en el séptimo lugar. Analizamos las condiciones exactas para que Rayados clasifique a la Liguilla Apertura 2026 tras enfrentar a Pumas.

El Rayados de Monterrey aseguró un paso fundamental hacia sus objetivos en el torneo Apertura 2026 al derrotar 1-0 al Querétaro FC. Este resultado permitió al equipo regiomontano alcanzar los 24 puntos totales en la tabla general, posicionándose en el séptimo lugar del clasificador nacional. La victoria es considerada crítica por la dirigencia y la afición para mantener vivas las aspiraciones de alcanzar la fase final del torneo.

Contexto del partido en parón internacional

El duelo entre el Querétaro FC y el Rayados de Monterrey se desarrolló en medio de la interrupción habitual de la liga por el parón de selecciones nacionales. Este encuentro correspondía a la Jornada 7, la cual había quedado pendiente de disputarse anteriormente. La decisión de programar el partido en este intervalo del calendario deportivo generó preguntas sobre su pertinencia, pero finalmente resultó ser un momento determinante para los dirigidos por Matías Almeyda.

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Escenarios para clasificar a cuartos de final

La clasificación a la Liguilla de esta edición depende enteramente del resultado del próximo enfrentamiento de Monterrey contra los Pumas de la UNAM. Si el Rayados de Monterrey logra vencer a Pumas durante la Jornada 17, asegurará su participación directa en los cuartos de final. Con tres puntos adicionales, el equipo sumaría un total de 27 unidades, una cifra matemáticamente inalcanzable para sus perseguidores inmediatos en la tabla.

Diferencias con los principales competidores

Con 27 puntos, equipos como el León FC, el Pachuca, el Club Tijuana y la UNAM no podrían igualar la cantidad de unidades obtenidas por Monterrey. Esta victoria no solo garantizaría el pase a la siguiente ronda, sino que también podría mejorar la posición final en la tabla. Dependiendo de los resultados de otros encuentros en la jornada, el Rayados de Monterrey podría ascender hasta la quinta posición del clasificador general.

Consecuencias de un empate o derrota

Un empate ante los Pumas dejaría al Rayados de Monterrey con 25 puntos, una situación que exigiría analizar los resultados de los rivales. El León FC podría superar esta cantidad si gana su partido, al igual que el Pachuca y el Club Tijuana en caso de triunfo. Además, la diferencia de goles juega en contra, ya que Monterrey cuenta con un balance de +2, inferior al del Pachuca con +9 y del Club Tijuana con +3.

Próximos pasos y detalles del encuentro

El partido crucial entre los Pumas UNAM y el Rayados de Monterrey se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026. El encuentro tendrá su inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Olímpico Universitario. Los Pumas llegan a este duelo con 21 unidades acumuladas y una diferencia de goles negativa de -2, lo que añade complejidad a la expectativa del enfrentamiento.