Rayados de Monterrey asegura su lugar en la Liguilla del Apertura 2026 al vencer 2-0 a Pumas con un doblete de Lucas Orellano en el Estadio Olímpico Universitario.

Rayados de Monterrey ha garantizado su participación en la fase final del torneo de fútbol profesional más importante de México. El conjunto regiomontense se clasificó con firmeza a la Liguilla del Apertura 2026 tras imponerse por un marcador de 2 a 0 ante Pumas. Este triunfo contundente cierra un ciclo competitivo marcado por la incertidumbre para el equipo local y la consolidación de los visitantes en las primeras posiciones de la tabla general.

Doblete decisivo de Lucas Orellano

El protagonista indiscutible de esta victoria fue el delantero Lucas Orellano, quien se encargó de resolver el encuentro con dos goles decisivos. Su actuación fue fundamental para desbloquear el partido y dejar claro el superior nivel de Rayados en este enfrentamiento directo. La eficacia de Orellano bajo el arco de Pumas fue el factor diferencial que permitió al equipo de Monterrey sumar los tres puntos necesarios para asegurar su presencia en la ronda eliminatoria.

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Contexto deportivo y clasificación a la Liguilla

Este partido correspondió a la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y se disputó el sábado 21 de noviembre. La contienda tuvo lugar en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, con un inicio programado para las 19 horas tiempo del centro de México. Para Pumas, el resultado fue una confirmación de su eliminación prematura, ya que el equipo capitalino ya había perdido cualquier posibilidad matemática de clasificar antes de este encuentro. Cerraron su temporada con una nueva derrota en casa, lo que consolida su ausencia en los playoffs.

Dinámica táctica y diferencias en la tabla

Antes del encuentro, la situación de ambos clubes era completamente distinta en la tabla de posiciones. Pumas llegaba obligado a ganar, ya que acumulaba solo 21 puntos y esperaba resultados favorables de terceros equipos. Su desempeño reciente fue irregular, destacando un empate 2-2 ante América y una difícil racha local con apenas una victoria en su propio estadio. Por el contrario, Rayados de Monterrey dependía en gran medida de sí mismo, ya que llegaba con 24 puntos y una mejor diferencia de goles, lo que le permitía asegurar su lugar con una simple victoria.

Consecuencias para el torneo y próximos pasos

Con este triunfo, Rayados de Monterrey no solo clasificó, sino que reforzó su posición como uno de los equipos a batir en la fase siguiente. La victoria les dio la tranquilidad de haber cumplido el objetivo primordial de la temporada regular. Para Pumas, el foco ahora se desplaza hacia el cierre de la campaña sin presión de resultados, aunque la derrota en el Olímpico Universitario deja un sabor amargo para la afición. El torneo continúa su curso hacia la final, con Rayados preparándose para el reto de la Liguilla bajo la responsabilidad de mantener su buen rendimiento.