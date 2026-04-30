Rayados de Monterrey Queda Fuera de la Liguilla y Comienza una Reestructuración

El Club de Futbol Monterrey no logró clasificarse a la Liguilla de la Liga MX Clausura 2026, marcando una década sin participar en la fase final. La directiva ha realizado cambios importantes, incluyendo la destitución de entrenadores y directores deportivos, y ha nombrado a Walter Erviti como nuevo director deportivo, quien ha prometido una profunda autocrítica y una renovación del equipo.

La temporada del Club de Futbol Monterrey en la Liga MX Clausura 2026 ha concluido con una decepcionante ausencia en la Liguilla , marcando la primera vez en una década que el equipo no avanza a la fase final.

Tras 17 jornadas, los Rayados se encontraron en la décimo tercera posición de la tabla general, un resultado que contrasta fuertemente con su tradición de competir por el título. La última vez que el Monterrey no participó en una Liguilla fue en el torneo Apertura 2016, cuando finalizaron en el noveno lugar. Esta falta de clasificación ha desencadenado una serie de cambios importantes en la estructura del club, comenzando con la destitución de Domenec Torrent como entrenador.

Nico Sánchez asumió el cargo de manera interina, pero no logró revertir la situación deportiva, lo que llevó a su propia salida, junto con José Antonio ‘Tato’ Noriega, quien ocupaba el puesto de director deportivo. La directiva del Monterrey ha reconocido la necesidad de una profunda reflexión y reestructuración para recuperar el nivel de competitividad esperado por su exigente afición.

La situación ha generado frustración entre los seguidores, quienes expresaron su descontento durante el último partido en casa con pancartas que pedían la salida de todos. Walter Erviti ha tomado las riendas como nuevo director deportivo, reemplazando a José Antonio Noriega, y ha comparecido ante la prensa deportiva para abordar la situación actual del club.

En una declaración pública, Erviti transmitió un mensaje contundente a la afición, reconociendo la decepción generada por la falta de clasificación y reafirmando el compromiso de la institución con la búsqueda de soluciones. Erviti enfatizó que el club está inmerso en un proceso de autocrítica exhaustivo, con el objetivo de identificar las áreas de mejora y tomar las decisiones necesarias para volver a situar al Monterrey en la posición privilegiada que le corresponde.

Agradeció públicamente a Nico Sánchez por su dedicación y esfuerzo durante su tiempo como entrenador, destacando su sentido de pertenencia y autoridad. Asimismo, expresó su gratitud a Sergio Canales por su profesionalismo y contribuciones al equipo, reconociendo su comportamiento ejemplar y su imagen positiva dentro del club. La transparencia y la honestidad parecen ser los pilares de la nueva gestión, buscando establecer una comunicación directa y sincera con la afición.

La directiva es consciente de la responsabilidad que conlleva representar a una de las aficiones más apasionadas y exigentes de México, y se compromete a trabajar incansablemente para recuperar la confianza de los seguidores. Erviti se dirigió directamente a la afición del Monterrey, reconociendo el dolor y la frustración causados por los resultados adversos. Aunque lamentó la falta de acompañamiento de los resultados deportivos, subrayó que la entrega y los valores siempre han sido una constante en el club.

Enfatizó que los procesos de cambio son inevitables y que implican la llegada y salida de jugadores, sin que esto implique situaciones especiales o conflictos internos. La directiva se muestra abierta a la renovación del plantel, buscando incorporar jugadores que se identifiquen con la filosofía del club y que puedan aportar soluciones a los problemas deportivos.

Erviti también aprovechó la oportunidad para agradecer nuevamente a Sergio Canales por su etapa en el Monterrey, destacando su gran comportamiento, su dedicación en los entrenamientos y la imagen positiva que dejó en el club. La declaración de Erviti se realizó sin permitir preguntas de la prensa, lo que sugiere una estrategia de comunicación controlada, enfocada en transmitir un mensaje claro y unificado a la afición.

El nuevo director deportivo se ha propuesto reconstruir la confianza de los seguidores y devolver al Monterrey a la senda del éxito, asumiendo el desafío con determinación y responsabilidad





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