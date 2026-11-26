Rayados de Monterrey enfrenta al Club América en la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026. Descubre las estadísticas de expulsiones y requisitos para avanzar a semifinales.

Rayados de Monterrey mantiene viva su esperanza de alcanzar las semifinales del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero esta meta depende enteramente de obtener una victoria frente al Club América en el partido de vuelta. El encuentro decisivo se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte, un escenario donde los azulcremas entran con una clara ventaja reglamentaria en caso de empate global.

Desventaja reglamentaria y sanción de Ricardo Chávez

La normativa actual de la Liga BBVA MX establece que, ante un empate en el marcador global, avanzará al siguiente round el equipo que ocupó una mejor posición durante la fase regular. Dado que las Águilas finalizaron por encima de los Regios, un resultado parejo no beneficiaría al cuadro dirigido por Matías Almeyda. A esta dificultad estructural se suma la ausencia forzosa de Ricardo Chávez, futbolista que acumuló su expulsión en el partido de ida.

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La sanción de Ricardo Chávez deja a La Pandilla sin una pieza clave del mediocampo para este duelo crucial. Esta falta de disponibilidad obliga a la dirección técnica a reorganizar su esquema táctico y a medir con extrema precisión las decisiones defensivas de sus jugadores restantes en un campo de juego de alta presión.

El récord negativo en tarjetas rojas del equipo regio

La disciplina de Rayados de Monterrey se ha convertido en un punto crítico de análisis durante el Apertura 2026, ya que el club acumula el mayor número de tarjetas rojas en el torneo. Según los registros estadísticos de la plataforma FotMob, el equipo ha recibido siete tarjetas rojas en lo que van disputados dieciocho partidos oficiales.

Carlos Salcedo encabeza la lista de expulsados dentro del plantel, con un total de tres tarjetas rojas durante la fase regular. Este registro incluye dos expulsiones directas y una más derivada de la acumulación de dos amonestaciones amarillas, lo que demuestra patrones recurrentes de falta de control en momentos clave del juego.

El resto de las expulsiones se distribuyen entre otros cuatro jugadores del plantel. Gerardo Arteaga, Orbelín Pineda, Stefan Medina y el ya mencionado Ricardo Chávez figuran con una expulsión cada uno en este campeonato. Esta cantidad de sanciones refleja una tendencia preocupante que podría impactar negativamente en la estrategia del entrenador.

Estadísticas de expulsión y promedio por partido

El análisis detallado de las sanciones revela que Rayados de Monterrey promedia una expulsión cada 2.57 encuentros disputados en el Apertura 2026. Esta tasa de descalificaciones es significativamente alta comparada con la media general de la liga, lo que coloca al equipo en una posición vulnerable ante rivales disciplinados.

La repetida presencia de jugadores en el banquillo de sanciones por acumulación o tarjeta directa limita las opciones de juego de Matías Almeyda. La necesidad de mantener la integridad física y deportiva del equipo se vuelve prioritaria, ya que una nueva tarjeta roja en este partido podría ser definitiva para eliminar cualquier posibilidad de triunfo.

Condiciones para la clasificación y transmisión del duelo

El resultado global se encuentra empatado a cero goles, lo que simplifica las condiciones de clasificación para el Club América. El equipo dirigido por Guillermo Almada solo necesita un empate para asegurar su lugar en las semifinales, mientras que los Regios están obligados a ganar a cualquier costo para evitar su eliminación.

El partido de vuelta se transmitirá en vivo y de manera gratuita a través de la señal de Azteca 7, así como por el sitio web de TV Azteca Deportes y su aplicación oficial móvil. El enfrentamiento comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, marcando un punto de inflexión en la historia reciente del club para el Apertura 2026.