Rayados inicia pretemporada con pruebas médicas y cambios institucionales

Rayados de Monterrey comenzó su preparación para el Apertura 2026 con pruebas médicas, mientras la institución atraviesa por ajustes internos tras la llegada de refuerzos no planeados, la salida del presidente y del entrenador interino, y la reincorporación de jugadores cedidos.

Rayados regresa a ser uno de los equipos competitivos de la Liga BBVA MX. Los jugadores reportaron en el club para realizar pruebas médicas y analizar su estado físico, con el objetivo de que todos los considerados por el entrenador estén en óptimas condiciones para afrontar la pretemporada y llegar al inicio del Apertura 2026 en plena forma.

Este proceso se desarrolla en un contexto de cambios significativos dentro de la institución, ya que el técnico Matías Almeyda sumó dos refuerzos que no estaban inicialmente contemplados, lo que generó movimientos internos importantes. Entre las consecuencias de estos nuevos fichajes se encuentra la salida de Antonio Noriega como presidente, así como la de Nicolás Sánchez como entrenador interino.

La reincorporación de dos futbolistas que pertenecían al club también ha llamado la atención: Esteban Andrada, quien estuvo prestado un año al Real Zaragoza, y César Garza, procedente de Escocia y con un breve paso por Pumas. Este último fue separado del plantel por actos de indisciplina pese a la considerable inversión que el club realizó para adquirirlo.

Las pruebas médicas marcan el primer paso formal de la preparación para la nueva temporada, donde Rayados aspira a recuperar el protagonismo perdido. La expectativa es alta entre la afición, que espera que el equipo, bajo la dirección de Almeyda y con las incorporaciones estratégicas, pueda competir por los primeros lugares y objetivos deportivos.

La estabilidad institucional será clave para navegar la temporada, ya que los cambios recientes en la directiva y el cuerpo técnico representan tanto un desafío como una oportunidad para renovar el rumbo del club. El Apertura 2026 se vislumbra como una campaña de transición y ambición, donde cada detalle en la pretemporada será crucial para definir el rendimiento futuro de los Rayados de Monterrey en la Liga BBVA MX





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