Rayados se mantienen en lo alto de la Liga MX

Rayados venció a Gallos Blancos y se mantiene como líder. América sufre derrota tras encuentro tenso ante Tigres.

Los Rayados de Monterrey se impusieron con un gol del Toro Fernández en un encuentro disputado en condición de visitante contra los Gallos Blancos de Querétaro. El partido finalizó con 10 jugadores por cada bando. Ante esta victoria, Los Rayados se mantienen en la cima de la competencia. Por otro lado, las Águilas del América sufrieron una derrota ante los Tigres en el Clásico Nacional , en un encuentro que tuvo momentos de gran tensión.

El capitán de las Águilas, sufrió un fuerte choque que le impidió continuar en el partido. El central de La Máquina, cometió una entrada dura sobre el jugador de los Tigres, lo que provocó una tarjeta roja inmediata. En el minuto 61, ‘Cotorro’ González remató de cabeza dentro del área y el balón pegó en el defensor chileno Igor Lichnovsky, lo que generó protestas por un penal falta. El árbitro finalmente sancionó la falta y Cruz Azul marcó el gol del triunfo en el Estadio Hidalgo.





