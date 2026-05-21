Rayo cae en Veracruz y provoca inundaciones; al menos 12 casas afectadas por inundaciones en Valle de Chalco, México

Una tormenta y lluvias caídas, entre las que se incluyen rayos, provocaron inundaciones. El mínimo número de viviendas afectadas es de 12. Y la apreciación del impacto está prevista en la región de Veracruz, México.

Rayo cae sobre cárcamo y provoca inundaciones en Valle de Chalco; al menos 12 viviendas resultan afectadasSimón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relaciónHacienda defiende finanzas públicas tras calificación de Moody's; México conserva grado de inversión y perspectiva estable, destacarayoen esa zona del municipio porque el agua acumulada no pudo ser desalojada en ese momento, informó el gobierno municipal.

Director del Metro supervisa trabajos de rehabilitación en la Línea 2; obras serán perdurables más allá del Mundial, reitera Personal del ayuntamiento y del gobierno estatal participaron en las labores de desinfección y limpieza en las zonas afectadas. Ximena Pichel 'Lady Racista' seguirá su proceso en libertad; deberá prestar servicio social al Estado y someterse a un programa Por la tormenta que estuvo combinada de lluvia y granizo 12 viviendas resultaron afectadas, dieron a conocer las autoridades locales





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