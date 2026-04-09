Rayo Vallecano vs. AEK Atenas: Duelo de Cuartos de Final en la Conference League

El Rayo Vallecano se enfrenta al AEK Atenas en la Ida de los Cuartos de Final de la Conference League. Descubre la hora, dónde ver el partido, los pronósticos y los momios para este emocionante encuentro.

La emoción de la Conference League regresa con un enfrentamiento estelar en los Cuartos de Final. En este encuentro de Ida, el Rayo Vallecano se enfrentará al AEK Atenas, equipo que cuenta con la participación de Orbelín Pineda , en una batalla que promete intensidad y espectáculo. El Rayo Vallecano llega a este importante compromiso con un desempeño mixto en La Liga. Recientemente, el equipo madrileño logró una victoria en casa contra el Elche, mostrando su fortaleza en su propio territorio.

Sin embargo, sufrieron una derrota ante el FC Barcelona en un partido disputado fuera de casa, lo que indica la necesidad de mejorar su rendimiento como visitante. El AEK Atenas, por su parte, se presenta como un rival formidable, con un paso firme en la liga griega. Han cosechado dos victorias consecutivas en sus últimos partidos, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel. Lograron imponerse al Olympiacos en un encuentro jugado como visitante y posteriormente vencieron al Kifisia en casa, lo que sugiere un buen estado de forma y una sólida preparación para el desafío europeo. La expectativa es alta para este duelo, ya que ambos equipos buscarán obtener una ventaja crucial en el partido de Ida de los Cuartos de Final.\El horario de inicio del partido entre el Rayo Vallecano y el AEK Atenas está programado para las 10:45 horas, según el tiempo del centro de México. El encuentro se llevará a cabo el jueves 9 de abril y tendrá como escenario el Estadio de Vallecas, en Madrid, hogar del Rayo Vallecano. Este estadio, conocido por su ambiente apasionado, será el testigo de un duelo que promete emociones fuertes. La afición local seguramente jugará un papel importante, brindando su apoyo incondicional a su equipo. Para los aficionados que deseen seguir el partido en vivo, la transmisión estará disponible exclusivamente a través de la plataforma de streaming de pago Disney+. Los seguidores podrán disfrutar de la programación del juego en esta plataforma, asegurando una cobertura completa y la posibilidad de no perderse ningún detalle de la acción. La disponibilidad de la transmisión a través de Disney+ ofrece una opción conveniente para los aficionados, permitiéndoles seguir el partido desde la comodidad de sus hogares o dispositivos móviles.\En cuanto a los pronósticos y las probabilidades del partido, el Rayo Vallecano es considerado el favorito para ganar este encuentro de Ida de la Conference League. Las casas de apuestas, como Caliente.mx, han establecido sus momios, indicando que una victoria del Rayo Vallecano es el resultado más probable. Un empate es la segunda opción con más posibilidades, mientras que una victoria del AEK Atenas es la opción menos favorecida según los momios actuales. Es importante tener en cuenta que estos momios pueden cambiar en cualquier momento, dependiendo de diversos factores, como el rendimiento de los equipos, las bajas, y las expectativas de los apostadores. Por lo tanto, se recomienda a los apostadores que estén atentos a las actualizaciones de los momios y realicen sus apuestas con responsabilidad. Los momios disponibles en Caliente.mx son los siguientes: Rayo Vallecano gana -102, Empate +230, AEK Atenas gana +295. Estos valores reflejan las expectativas de las casas de apuestas sobre el resultado del partido, brindando una referencia para los apostadores y aficionados en general





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