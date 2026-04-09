RBA México Lanza 'Leyendas de la Lucha Libre': Una Enciclopedia para Revivir el Coleccionismo y Honrar la Historia del Pancracio

La editorial RBA México presenta 'Leyendas de la Lucha Libre', una enciclopedia de 60 tomos que documenta la historia del pancracio nacional, con combates y trayectorias de figuras icónicas. La colección busca revivir el coleccionismo físico y ofrecer una experiencia completa a los aficionados.

Con el propósito de revitalizar el coleccionismo físico y rendir homenaje a la rica historia del pancracio nacional, la editorial RBA México lanzó 'Leyendas de la Lucha Libre ', una ambiciosa enciclopedia compuesta por 60 volúmenes. Esta obra monumental se dedica a documentar minuciosamente los combates épicos y las trayectorias legendarias de las figuras más emblemáticas que han pisado el cuadrilátero a lo largo del tiempo.

Christian Cymet, reconocido coleccionista y curador del proyecto, compartió detalles fascinantes sobre la génesis de esta iniciativa. 'Cuando RBA me propuso un proyecto de biografías de luchadores, me involucré inmediatamente. Tras varias conversaciones, llegamos a la firme convicción de que era imperativo rememorar las grandes luchas que han forjado la historia de este deporte', explicó Cymet. La enciclopedia no solo busca celebrar a los héroes del ring, sino también fomentar un retorno al placer tangible del coleccionismo, en una era donde la información digital domina. El proyecto está diseñado para ser accesible a todos los públicos, permitiendo a los aficionados coleccionar los tomos a lo largo de años, centrándose en luchadores específicos o adquiriendo la colección completa, una propuesta que ofrece diversas opciones para los amantes de la lucha libre.\El proyecto se gestó con la intención de ofrecer algo diferente, algo tangible y perdurable en un mundo cada vez más dominado por las redes sociales y la información efímera. Cymet destaca la importancia de apostar por el formato físico, algo que se puede atesorar y exhibir con orgullo en una estantería. Además, el proyecto enfrentó desafíos inesperados. La adquisición de AAA (Asistencia Asesoría y Administración) por parte de otra empresa modificó los planes editoriales iniciales, lo que llevó a un cambio en la selección de luchas incluidas en la enciclopedia, con un enfoque predominante en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). 'Tuvimos que ajustar el plan editorial debido a cuestiones de derechos, evitando así posibles complicaciones legales', reveló Cymet. El acervo fotográfico que ilustra esta obra es impresionante, gracias a la colaboración de archivos históricos y colecciones privadas. 'Gran parte de los libros se nutren de luchas históricas. Estoy utilizando el archivo de la revista Lucha Libre, de Ricardo Vega, del señor Carlos Domínguez, y de todos los archivos que conservo. Estamos creando un acervo que documenta y grafica visualmente el contenido de estos libros', detalló Cymet. Resaltó la belleza intrínseca de la historia gráfica de la lucha libre, lamentando la dificultad de encontrar archivos fotográficos bien conservados.\La presentación de 'Leyendas de la Lucha Libre', que tuvo lugar en La Rambla de la Ciudad de México, contó con la presencia de figuras destacadas como Felino, Atlantis y Marcela. Estos luchadores icónicos invitaron a los aficionados a asistir a la Arena México, donde podrán compartir la pasión por este deporte y revivir la emoción de los combates en vivo. Felino, al reflexionar sobre la experiencia de ver a turistas en las gradas, señaló que 'la gente, incluso aquellos que no conocen los nombres de las estrellas, regresa, regresa por esa emoción'. La colección 'Leyendas de la Lucha Libre' de RBA México se posiciona como una referencia fundamental en la actualidad, con 60 tomos dedicados a combates históricos y duelos de apuesta memorables. Las historias de ídolos como El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, junto con fotografías inéditas de la época, capturan la esencia y el legado de la lucha libre mexicana. Los tomos semanales, disponibles a partir del 8 de abril de 2026, se pueden adquirir en puestos de revistas y tiendas de conveniencia seleccionadas. El primer fascículo tiene un precio especial de 69.90 pesos, seguido por los siguientes a 129.90 y 199.90 pesos, ofreciendo a los coleccionistas la oportunidad de sumergirse en la rica historia de este deporte y preservar su memoria





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