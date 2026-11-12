Más de diez espacios vacíos permanecen en el Eje Metropolitano de León. La falta de reforestación en áreas transitadas por ciclistas y peatones preocupa a la comunidad.

Más de diez espacios vacíos donde anteriormente existían árboles continúan sin vegetación en el bulevar Eje Metropolitano de León. Esta situación persiste pese a las jornadas de reforestación realizadas en la zona, generando preocupación entre los transeúntes.

Evidencia visible en el bulevar

El bulevar se ha convertido en uno de los puntos más concurridos de la ciudad, integrando áreas donde se encuentra una gran cantidad de ejemplares arbóreos. Sin embargo, un recorrido detallado reveló que hay huecos muy notorios en varios tramos. La ausencia de árboles es evidente a simple vista y rompe la continuidad del paisaje verde.

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Testimonios de usuarios diarios

Ciclistas y peatones transitan por esta vialidad a diario. Juan José, un ciclista regular, indicó que recorre la vía todos los días y que hizo aproximadamente tres meses que observó el proceso de plantación. El recorrido continúa hasta el bulevar Karol Wojtyla, otra zona de alta afluencia donde la falta de árboles se percibe claramente.

Historial de intervenciones

Se solicitó la postura oficial para determinar cuándo fue la última vez que se intervino en esta vía. Un enlace de la administración respondió que se plantaron árboles a partir de 2022, abarcando dos administraciones. Aclararon que la forestación se había iniciado en periodos anteriores.

Estadísticas y próximos pasos

Periódico Correo documentó en mayo de 2025 que había alrededor de 374 árboles y 36 espacios vacíos en ese tramo específico. Esta cifra resalta la brecha entre la vegetación existente y la necesaria. La comunidad espera una solución definitiva para estos huecos visibles.

Contexto de salud pública

En paralelo, el Hospital General de León se posiciona como el primer lugar nacional en donación de órganos. Este logro destaca la relevancia de la institución en el sector salud, diferenciándose de las obras de infraestructura urbana que aún requieren atención en las vías principales.