Reabren investigación contra líder de La Luz del Mundo por graves acusaciones

El Poder Judicial de la Federación ordenó reabrir la investigación contra Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, por presuntos delitos de trata de personas, pornografía infantil, abuso sexual y lavado de dinero, revocando el cierre decretado por la FGR.

Una decisión trascendental del Poder Judicial de la Federación ha revocado el cierre prematuro de la investigación contra Naasón Merarí Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, a pesar de graves acusaciones que involucran delitos de extrema gravedad.

La Fiscalía General de la República (FGR) había decretado el archivo del caso, pero esta determinación ha sido anulada por el juez federal Juan José Rodríguez Velarde, quien ordenó la reapertura de las pesquisas. La resolución se produjo durante una audiencia celebrada el 27 de abril de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco.

Las acusaciones contra Joaquín García son alarmantes: trata de personas menores de edad, producción y distribución de pornografía infantil, abuso sexual y lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. La decisión judicial implica que la FGR deberá retomar la investigación en México, profundizando en las acusaciones y buscando pruebas que puedan llevar a la judicialización del caso.

Durante la audiencia, la defensa de Naasón Joaquín intentó ser reconocida como su representación legal, pero el juez lo negó, argumentando que aún no era el momento procesal adecuado. La abogada de oficio notificó que se había recibido la intención de revocar la decisión de archivo, y finalmente, el juez determinó que los argumentos de la defensa no eran procedentes.

La sesión continuó a puerta cerrada a petición de la Fiscalía, los representantes de la presunta víctima y la defensora de oficio, excluyendo al público y a los periodistas presentes. La representación legal de la víctima denunció una falta de coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, señalando que la FGR no activó mecanismos de cooperación internacional ni solicitó información al consulado de Estados Unidos, mientras que las autoridades estadounidenses tampoco habrían proporcionado datos relevantes en diversas ocasiones.

Naasón Joaquín ya fue condenado en Estados Unidos a más de 16 años de prisión por delitos de abuso sexual de menores, basándose en evidencia obtenida fuera de México. Un exintegrante de La Luz del Mundo, presente en la audiencia, afirmó que existen pruebas suficientes para avanzar con el caso en México, ya que los delitos atribuidos al líder religioso ocurrieron en Guadalajara y han sido documentados en procesos judiciales en Estados Unidos.

Este exintegrante recordó la existencia de al menos cinco videos extraídos de dispositivos electrónicos de Naasón Joaquín, que contienen evidencia de conductas ilícitas y la participación de otras personas, material que ya fue utilizado en el juicio en Estados Unidos y que debería ser incorporado a la investigación en México a través de la cooperación internacional. La reapertura de este caso representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas y en la lucha contra la impunidad en México, demostrando que el Poder Judicial está dispuesto a revisar las decisiones de la Fiscalía y a garantizar que se investiguen adecuadamente los delitos más graves





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