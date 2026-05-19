Reabren la estación del Metro desde Barranca del Muerto a El Rosario, parcialmente degradada durante el Mundial

La estación del Metro Semana 7, con línea en la avenida España desde Barranca del Muerto a El Rosario, parziale me tenderá su uso desde ayer en su renovada infraestructura

La estación Auditorio de la Línea 7 del Metro reabrió ayer sus puertas a los usuarios luego de permanecer cerrada por más de cuatro meses por trabajos de mejoramiento para el Mundial de Futbol a llevarse a cabo en 23 días.

Al ser reabierta fueron detenidos dos usuarios, tres con licencia, uno en funciones y cuatro sin rastro. Todavía hay obras en proceso, especialmente en los pasillos del andén en dirección a El Rosario, en el que se observaron varillas, escaleras y herramientas de construcción, y en la entrada de la estación, que continúa siendo renovada para albergar el mural de figuras musicales y la temática inspirada en el Metro de Londres.

Entre las novedades, los muros fueron reemplazados por plafones negros marmoleados, el techo renovó su estructura con vigas y el piso cambió a uno de color oscuro. La estación mantiene su uso restringido para una escalera eléctrica, cuyo acceso está marcado con cinta amarilla





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