La Guía Michelin volvió a reconocer a algunos de los restaurantes más importantes de México después de que sus inspectores continuaran visitando distintos destinos gastronómicos del país tras la llegada de la guía México en 2024. En la Ciudad de México, Pujol y Quintonil conservaron sus 2 estrellas Michelin, consolidándose como los restaurantes más reconocidos y prestigiosos de la alta cocina mexicana.

Desde la llegada de la Guía Michelin a México, Pujol y Quintonil conquistaron a los inspectores y obtuvieron dos estrellas. Esta guía, considerada una de las referencias gastronómicas más importantes del mundo por sus criterios de evaluación y al trabajo de inspectores profesionales que realizan visitas anónimas en distintos países, volvió a reconocer a algunos de los restaurantes más importantes de México después de que sus inspectores continuaran visitando distintos destinos gastronómicos del país tras la llegada de la guía México en 2024.

En la Ciudad de México, Pujol y Quintonil conservaron sus 2 estrellas Michelin, consolidándose como los restaurantes más reconocidos y prestigiosos de la alta cocina mexicana.





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guía Michelin Restaurantes Michelin Comida Y Conmemoraciones Inspiración Mejor Restaurantes Apariencia Experiencia Culinaria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guía Michelin México 2026: Quiénes ganaron estrellas, perdieron y entraron al mapa gastronómico nacionalLa Guía Michelin México 2026 cerró con 133 restaurantes recomendados, 63 Bib Gourmand, 11 Estrellas Verdes, 26 Estrellas Michelin y dos restaurantes con

Read more »

La UE y Mxico se reúnen en Ciudad de México para firmar nuevos acuerdosLa presidenta de la Comisin Europea, Ursula Von der Leyen, recibi贸 el aroma diario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM) con el fin de profundizar la relaci贸n comercial y poltica entre la UE y Mxico. El acuerdo busca diversificar las exportaciones mexicanas y reforzar los lazos con Europa en una piltera de tensin con Etaudos Unidos., quienes compran aproximadamente 23 mil 800 millones de dólares a 36 mil 100 millones a travs de 12 productos con mayor participación de mercado y otros 17 con potencial de crecimiento.

Read more »

Asesinato de funcionarios en Ciudad de MéxicoLa jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reflexiona sobre el primer año del asesinato de su secretaria particular y asesor: Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega

Read more »

Especialistas advierten crisis en el sector de rentas de la Ciudad de MéxicoLa falta de construcción, la burocracia y los cambios regulatorios en materia de arrendamiento amenazan con profundizar la crisis de vivienda en alquiler

Read more »